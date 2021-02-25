【即時短評】「藍白合」變「藍白會」 反萊豬公投成合作伏筆？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（右）與台北市長柯文哲。本報資料照片
國民黨主席江啟臣（右）與台北市長柯文哲。本報資料照片

「藍白合作」差點讓藍營內部炸鍋，江啟臣不斷消毒「議題合作不等於選舉合作」，直到昨天終於與柯文哲同台，兩人互動「雷聲大雨點小」，才讓風波稍稍平息。不諱言，這兩天黨內反彈讓江啟臣壓力破表，但他仍堅持辦完論壇，要證明不是「藍白合」而是「藍白會」；未來是否還會再談議題合作，反萊豬可能成為兩人間的最大公約數。

雖然江啟臣、柯文哲都是務實派，但江的「學者性格」相較柯文哲的「大砲風格」，確實在一開始被搶了風采。昨天柯文哲不斷點名江啟臣應該解決囤房稅的問題，直指立法院、市議會打假球，甩鍋給藍綠民代，凸顯自己是身為少數黨的無奈；暗示江啟臣若想合作，可以從支持民眾黨團提案修法的囤房稅開始。

不過，柯文哲的主動出擊，江啟臣並未正面接球。雖然江啟臣以立委身分出席，但他無意回應柯文哲，反而將稅賦問題提升到中央和地方政府分配的層次；對於柯文哲無法實現的公宅戶數，江啟臣更點出是因為「行政效率」不彰，導致就算拿稅賦補貼蓋公宅，仍無法解決居住正義的問題，將球巧妙的丟回去給柯文哲。

江啟臣提出的藍白合作有三個原則：議題合作、監督政府、不涉選舉；對於民眾所關心的社會、民生議題，兩黨應該基於共同監督的職責，讓執政黨能夠落實政策。江將藍白間的合作死鎖在「議題」，共識是「監督政府」，選舉則是兄弟登山、各自努力，保持兩黨的「競合關係」。

江啟臣雖然是主動邀請的一方，但真正到了檯面上，兩人反而角色互換。柯不時盯著江啟臣，與專心抄筆記的江形成強烈對比。柯文哲昨天說，「不要幻想一天改變這個國家」，就像藍白合作不會因為一次同台就「改變成真」。真正符合江啟臣合作原則的議題，目前似乎沒有比反萊豬公投更適合的了，但，曾拒簽連署的柯文哲會支持嗎？

江啟臣 柯文哲

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