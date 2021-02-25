北市府228紀念活動 賴清德確認無法出席

台北市政府與台灣國家聯盟原訂28日將合辦228紀念活動，但該活動也邀請國民黨前主席馬英九演講，引發獨派不滿，台灣國家聯盟決定退出協辦。至於原本受邀的副總統賴清德也確定無法參加，賴清德辦公室也表示，早在台灣國家聯盟決定退出協辦之前就確認無法出席。

北市府228活動邀請馬英九演講，人權律師李勝雄日前批評，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。台北市長柯文哲受訪時透露，協辦單位原本一個邀馬英九、一個邀賴清德，市府與人為善，都表示歡迎。

不過總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，賴清德的確有受邀，但因為當日賴受邀參與多場228紀念與追思活動，已確認無法出席由北市府主辦的活動。