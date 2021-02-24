藍白齊轟低薪高房價 民進黨秀數據：皆逐漸改善中

國民黨今天舉行「願景台灣2030」論壇，提到民眾認為高房價與低薪問題嚴重。民主進步黨發言人謝佩芬表示，2016年蔡英文總統上任以來，始終致力於讓國人生活過得更好，我國能夠在全球疫情延燒的政經情勢下，經濟逆勢成長，薪資持續提升，便是最好的佐證。

謝佩芬表示，民進黨一向重視居住正義，希望能夠解決民眾的居住問題，自2016年蔡總統上任以來，即大力興辦社會住宅，2020年底前直接興建的社會住宅已達4萬2000戶，第1階段達成率106%，亦透過包租代管的方式來推動社會住宅；也透過擴大租金補貼，大幅翻修住宅法，推動租屋專法、都更條例、危老建築加速重建條例相關修法，一步步建立起更完善的住宅制度。

謝佩芬說，為了抑制投機炒房，政府提出「健全房地產市場方案」，完成「實價登錄2.0」修法，揭露至門牌，讓房價更透明、嚴格規範紅單交易，同時各部會聯合祭出空前強力打擊炒作的措施，以促進房市健全發展；財政部亦正研擬修正「房屋稅條例」及房地合一稅修法，未來政府仍將持續推動相關機制的強化及修法。

謝佩芬表示，2016年蔡總統上任以來，為提升薪資水準，連續五年調漲基本工資，漲幅超過馬英九執政時期，並且進一步帶動企業調薪，107年薪資中位數較106年增加3.52%，108年較107年增加1.64%。同時，最低薪的百分之十的受雇者薪資，108年較107年增加4.10%，顯示薪資增加的趨勢明確，低薪的問題已經逐漸在改善中。

謝佩芬說，對於退休年金保險體系的財務問題，政府一定會負起責任，近年撥補勞保基金，也是民進黨執政後才開始作的，2020年撥補200億元，2021年會撥補220億元，政府絕對不會讓勞保倒，也呼籲朝野政黨，一起齊心為改善問題而努力。