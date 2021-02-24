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外交部調整入境規範 觀光、社會訪問外應申請特別許可
外交部今天表示，外交部配合調整入境規範，3月起除了觀光、一般社會訪問外，因其他事由要來台灣者，應備妥文件向我駐外館處申請特別入境許可。
外交部發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天宣布，去年實施的秋冬防疫專案將持續執行，但調整入境規範，外交部配合3月1日起調整外籍人士來台規範，除了觀光、一般社會訪問以外，因其他事由要來台灣者，得備妥相關應備文件，向外交部駐外館處申請特別入境許可，但學生就學及研習中文則依照教育部規定辦理，目前僅開放學位生及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。
外交部表示，為了確保國內防疫安全，搭機入境或經我國機場轉機的旅客應出示｢表定航班時間｣（Flight schedule time）前3天內的COVID-19核酸檢驗陰性報告，及預先以手機完成「入境檢疫系統」（網址：https://hdhq.mohw.gov.tw/）線上健康申報並切結入境檢疫14天的居所符合相關規定。
外交部表示，相關規範將視疫情變化隨時調整公告。
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