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228事件74周年 蔡英文將至高雄參加中樞紀念儀式

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。 聯合報系資料照片
蔡英文總統。 聯合報系資料照片

今年是228事件74周年，蔡英文總統明天起將參與一連串相關活動，明天早上將前往國史館主辦的「原住民族與228學術研討會」致詞，28日當天將南下參加在高雄舉辦的中樞紀念儀式，包括行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁都會出席。

228事件中樞紀念儀式往年多在台北市228和平紀念公園舉辦，去年邀請蔡總統、蘇貞昌及台北市長柯文哲出席。今年的中樞紀念儀式移師高雄，主題為「烏暗會過、天嘛會光、愛佮希望、久久長長」，28日將於高雄市立歷史博物館前廣場、高雄市228和平紀念公園舉行，由228事件基金會 、228國家紀念館及高雄市政府主辦，蔡總統當天也將頒發「回復名譽」證書。

針對228紀念日將至，民進黨中常會今天也邀請黨產會前委員、南台科大財法所所長羅承宗以「邁向轉型正義2.0之路」為題專案報告。蔡總統會中裁示，從2016年到現在，有一些在過去可能做不到的事，但是執政黨開始做了，也有一些階段性的成果，但是下一個階段必須要盤點一下目前台灣所碰到的問題，要讓整個轉型正義更能夠符合這個社會的期待。

高雄市 轉型正義 蔡英文

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