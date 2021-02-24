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蔡英文：下階段要讓轉型正義更符合社會期待

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

二二八將至，民進黨中常會今天邀請黨產會前委員、南台科大財法所所長羅承宗以「邁向轉型正義2.0之路」為題專案報告。蔡英文總統會中裁示，從2016年到現在，有一些在過去可能做不到，但是執政黨開始做了，也有一些階段性的成果，但是下一個階段必須要盤點一下，到現在為止台灣所碰到的問題，還有要讓整個轉型正義更能夠符合這個社會的期待。

蔡英文表示，這4年多來，政府建立轉型正義的法律和相關組織，平反眾多受難者的罪名，公布一份份經過考據的調查報告，更為了推廣、扎根人權教育，建立人權博物館和國家人權委員會，調查、檢討及推動有關人權事件、政策與合作。

蔡英文說，必須進行這個盤點的過程之外，也非常感謝羅承宗在這個時間提出很多建議及趨勢，可以給行政部門作為參考，也希望在下個階段的轉型正義過程中，可以打下更好的基礎，不論是在做法或立法上，都能有一個好的結果，讓轉型正義可以持續下去、做得更好。

與會中常委轉述，羅承宗對於民進黨政府目前推動轉型正義的進度，仍有許多「鞭策」之處，希望能做得更多、更好；蔡總統則回應，未來仍有賴羅承宗持續在相關領域協助推動。

轉型正義 人權 蔡英文

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