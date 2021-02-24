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何志偉中常會提紓困4.0 蔡英文不悅：不適合這裡討論

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委、中常委何志偉。本報資料照片
民進黨立委、中常委何志偉。本報資料照片

新冠肺炎疫情未歇。據轉述，民進黨立委、中常委何志偉今天在民進黨中常會表示，行政院應該研擬「紓困4.0」，繼續幫助產業；但民進黨主席、蔡英文總統聽聞後，並未認同，甚至略帶不悅地表示，這案子不適合在常會討論，請行政院政務委員黃致達將此意見帶回，再做必要的溝通、協調。

何志偉日前表示，政府應將6月30日到期的紓困特別條例施行期再延長一年，也呼籲財政部修改稅捐稽徵法，將現行3年的稅金延期緩繳期限、延長至6年到9年；行政院長蘇貞昌前天與民進黨立委餐敘時，也有黨籍立委提出可研擬紓困4.0意見。據了解，何志偉在今天中常會快結束時，再次拋出此意見，但未獲得蔡英文認同。

一位與會民進黨立委表示，民進黨立院黨團總召柯建銘會中也有提到該議題，但現階段仍以與政院討論、交換意見為主，要延長多久，甚至要不要延長，都還沒定案，「不僅案子尚未成形，也沒有紓困4.0的字眼」；由於該議題涉及政策層面，若在黨務性質的中常會討論，恐讓人有「以黨領政」質疑，因此蔡總統才會表示，該案不適合在此討論。

何志偉在中常會發言惹議並非頭一遭。去年10月，萊豬議題正延燒時，何在中常會拋出萊豬進口應該要總量管制，當時就有中常委以「死小孩」形容何志偉和黨內立場並未完全一致的發言。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀在黨務報告時也提到對於罷免案相關的因應。至於國民黨提出的兩個公投案，林錫耀說，目前稍微冷卻，但藻礁公投連署最近有人在動員，黨會審慎因應。

民進黨 何志偉 中常會 蔡英文

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