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台南向黑道「宣戰」 黃國昌：胡志強宣戰過20多次

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台南向黑道「宣戰」 黃國昌：胡志強宣戰過20多次

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
時代力量前立委黃國昌。圖／本報系資料照
時代力量前立委黃國昌。圖／本報系資料照

台南槍擊案引發全國關注，前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，看到新任的台南市警察局長，為了最近的黑幫殺人案，「向黑道宣戰」。很有感觸，也覺得這句話很熟悉。他查了一下，原來去年7月前一任的台南市警察局長上任時，也作過完全一樣的宣示。

黃國昌說，他也贊成向黑道宣戰，只不過，如果每次只是「宣示」，卻沒有深入且持續的行動。那很容易落得跟當初的台中市前市長胡志強一樣，在2014年宣示「向黑道宣戰」時，遭台中市民譏諷「至少宣戰20次了」，徒然淪為笑柄。

他也說，過去這幾個月，因為協助館長處理遭受槍擊的案子，開始挖掘「寶和會」這個黑幫的運作模式。比較驚訝的是，發現除了受僱殺人、擄人勒贖、恐嚇取財、賭博詐騙等傳統犯罪行為之外，觸角更已伸入上市櫃公司，也進入演藝事業，不僅染黑了資本市場，也作為黑幫經濟活動的偽裝外衣，更成為提供豢養幫眾所需金錢的來源。於是，不乏由年輕的小弟依照幫派命令「動手實施」顯露在外的犯罪行為，事後再一方面由幫派透過代理人「顧場」確保旗下小弟全面扛責，一方面支付安家費安撫封口。

黃國昌指出，幕後真正的首腦，繼續逍遙法外，仍舊以董事長、總監、理事長等名銜，活躍於社會。每年申報所得稅的收入總額，比剛畢業的新鮮人還低，卻開著Benz車、戴著AP錶，銀行帳戶內有數千萬元的存款。這樣的結構，如果沒有採取行動徹底地刨根瓦解，可以預期將有更多的年輕人因此陷入深淵，也將有更多無辜的民眾因此受害。

他表示，他知道基層檢警的辛苦。寫下這些想法，也不是在酸台南市的警察局長。遵循正當法律程序，有效打擊犯罪，真的是件辛苦的事，需要大家給予更多的支持。相反地，他希望的是這樣的宣示能夠化為具體行動，也不只是台南，而是台灣。他也相信，這樣的行動，能夠得到大多數民眾的支持。

警察 黑道 黃國昌

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