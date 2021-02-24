綠營7縣市長PK元宵、湯圓 林右昌：來基隆請他們吃到飽

基隆市長林右昌元宵節前在臉書粉絲頁，拋出「全國最好吃的元宵湯圓在基隆，不服來戰」話題，民進黨其他6名縣市長臉書小編都在林的臉書留言，誇讚自家縣市的元宵、湯圓好吃。林右昌今天表示，大家可以PK看看，也歡迎幾位縣市長來基隆，「我請他們無限暢吃」，桂花釀元宵吃到飽。

林右昌昨在臉書表示，他以基隆市長身分向全國各縣市元宵下戰帖，「我相信」基隆的全家福「酒釀湯圓」全國最好吃、最有特色，還有大觀圓「鹹湯圓」，都是開業超過50年老店，來基隆不管吃甜元宵或鹹湯圓，都可以一飽口福。

桃園市長鄭文燦留言，「我對桃園美味很有信心，要輸很難啦。」新竹市長林智堅也上傳照片表示，「新竹元宵有多讚，看我手勢就知道，周五等我介紹給大家。」

嘉義縣長翁章梁在林的臉書留言，他和鄉親一起搓湯圓（人海戰術），絕對不會漏氣，嘉義縣的鹹、湯圓都很讚。

台南市長黃偉哲留言「台南人路過，笑了一笑。明天讓你嚇一跳。」林右昌回應「基隆有信心，元宵、湯圓都是第一」，黃偉哲則說，明天讓你知道什麼是第1名的滋味。

高雄市長陳其邁則說，「沒有招牌，大家聞香而來，才是不簡單」，最好吃的湯圓在高雄；「低調」。

屏東縣長潘孟安秀出行銷湯圓照片，留言「不要問我這些湯圓裡面包什麼，怕你們會怕。包的是屏東最大尾的龍膽石斑，不只澎湃更是極致享受啊」、「有『膽』才敢大聲喊，請大家看清楚，是整塊龍膽石斑魚肉包在裡面」。