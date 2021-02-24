綠營7縣市長PK元宵、湯圓 林右昌：來基隆請他們吃到飽
基隆市長林右昌元宵節前在臉書粉絲頁，拋出「全國最好吃的元宵湯圓在基隆，不服來戰」話題，民進黨其他6名縣市長臉書小編都在林的臉書留言，誇讚自家縣市的元宵、湯圓好吃。林右昌今天表示，大家可以PK看看，也歡迎幾位縣市長來基隆，「我請他們無限暢吃」，桂花釀元宵吃到飽。
林右昌昨在臉書表示，他以基隆市長身分向全國各縣市元宵下戰帖，「我相信」基隆的全家福「酒釀湯圓」全國最好吃、最有特色，還有大觀圓「鹹湯圓」，都是開業超過50年老店，來基隆不管吃甜元宵或鹹湯圓，都可以一飽口福。
桃園市長鄭文燦留言，「我對桃園美味很有信心，要輸很難啦。」新竹市長林智堅也上傳照片表示，「新竹元宵有多讚，看我手勢就知道，周五等我介紹給大家。」
嘉義縣長翁章梁在林的臉書留言，他和鄉親一起搓湯圓（人海戰術），絕對不會漏氣，嘉義縣的鹹、湯圓都很讚。
台南市長黃偉哲留言「台南人路過，笑了一笑。明天讓你嚇一跳。」林右昌回應「基隆有信心，元宵、湯圓都是第一」，黃偉哲則說，明天讓你知道什麼是第1名的滋味。
高雄市長陳其邁則說，「沒有招牌，大家聞香而來，才是不簡單」，最好吃的湯圓在高雄；「低調」。
屏東縣長潘孟安秀出行銷湯圓照片，留言「不要問我這些湯圓裡面包什麼，怕你們會怕。包的是屏東最大尾的龍膽石斑，不只澎湃更是極致享受啊」、「有『膽』才敢大聲喊，請大家看清楚，是整塊龍膽石斑魚肉包在裡面」。
面對綠營縣市長「捧場」，林右昌今天表示，吃元宵是習俗，有團圓、圓滿的意思。基隆不只元宵好吃，還有桂花釀的甜湯可以喝，基隆的桂花釀元宵是全台第一。其他縣市長不服氣沒關係，大家再來PK看看，也歡迎親自來基隆，「我請他們無限暢吃」，供應桂花釀元宵讓大家吃到飽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言