賴士葆：台灣人對民進黨寬容程度幾無底線

台鹽、中油、台船董總近日被請辭，引發民進黨派系搶奪位子的傳言。國民黨立委賴士葆表示，行政院長蘇貞昌說政治人物不要再當國營事業董座，聽聽就好，「請問現在檯面上國營事業董座坐好坐滿綠營的政治人物，你要落實教他們都下台，讓專業上台嗎？」

賴士葆指出，隔一段時間就會有一次國營事業董總的大風吹。2019年蘇貞昌說要回歸專業不要讓國營事業成為酬庸管道，大幅撤換公股行庫的8名董總，後來3名被起訴，徹底打臉蘇貞昌的說詞。

賴士葆抨擊，2016年蔡政府上任之初，還帶有一點用人唯才的理想治國，但是全面執政的優勢，綠營人士根本按捺不住，急著肖想攫取國家資源，沒多久就展開文攻武鬥，藉著國會質詢、電視談話性節目、網路社群、報章雜誌等，瞄準專業文官、國營事業董總、政府轉投資的基金會董監等展開文革式的全面批鬥。

賴士葆說，被點名的老藍男和沒有綠色血統的無一倖免，有的悲憤交加、有的備受羞辱，全都被請辭下台。政黨輪替最大的震撼就是鐵血教育清理門戶，全面用人唯綠。他目睹很多周邊的人早就開始蓄意向綠營表態轉綠求官的案例，連學術界、企業界也不例外，「因為沒有綠色淵源和背景注定要被打壓，唯有綠色人脈才能有機會一路亨通。」

賴士葆嘆，國營事業早成為民進黨派系分贓的獵物，寄生其中有民進黨的下台高官、落選或是下台的立委、派系大老的嫡系人馬、獨派人士。

他舉例，高雄氣爆死了32人、傷321人，除了前市長陳菊繼續高票連任，引咎下台的多名高雄市府官員步步高升，吳宏謀接任交通部長又出事，就轉任國營事業中華郵政繼續領高薪。另外去年爆發蘇嘉全外甥張仲傑擔任唐榮鐵工廠總經理，涉4大弊案，經濟部調查都列密件保護當事人，台灣人對民進黨的寬容的程度幾乎沒有底線。

賴士葆說，蘇貞昌說國營事業是人民資產，毋寧說是民進黨的重要資產。綠營人士寄生國營事業，或許是人滿為患，互相推擠磨蹭，常引發利益衝突爆點。國營事業董總變成民進黨高官政要的旋轉門，隨時來去自如。

賴士葆說，最背離公平正義原則的是這些人都沒有相關的專業知識和經驗，只是民進黨的附隨組織，完全配合政黨的利益為經營的理念，這就是為什麼2020年4家公股金控獲利加總還不敵一家民營銀行的主要原因。