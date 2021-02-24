備戰2022 民進黨成立專案辦公室聚焦新媒體、政績宣傳

2022年地方選戰時程步步進逼，民進黨中央黨部日前正式成立選戰「專案辦公室」。據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在民進黨中常會表示，會有如此編制是因為各縣市黨部目前都有中央黨部補助的網路社群專員，需要有一個窗口來統籌協調相關工作；旨在提升政績、政策宣導的戰力，未來將聚焦在文宣、社群、新媒體等項目上。

民進黨發言人謝佩芬表示，基於政經形勢的變化，中央黨部和地方黨部有更多議題連動的需求，該單位可望進一步強化中央、地方黨部在政治議題的推展、文宣工作等，強調2022年選舉還早，民進黨現階段還是會全力拚防疫、拚經濟，守護全民的健康是民進黨作為執政黨的首要任務。

據了解，該單位目前延攬來自綠委蘇巧慧辦公室幕僚翁世豪，將借重其擅長的議題文宣、社群經營能力，對各個地方黨部、基層組織的需求做進一步協調統合。

民進黨黨內人士表示，該部門是專案性質，雖然未來勢必將協調攸關選舉的工作，但其成立並非單單為了選舉本身，而是民進黨在宣傳政策、政績的戰力本來就要有計畫，要有所提升，此作法類似於補助黨公職掛看板，都是要更積極地宣傳政績的方式。