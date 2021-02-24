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轉戰直轄市或入閣？林右昌：現在談選舉還是很遠的事情
聯合報報導民進黨內看好新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，有能力轉戰直轄市長。民進黨有培養「接班梯隊」入閣歷練的慣例，綠營內部也有人認為兩人「下一站」未必是六都。林右昌回應，選舉還是很遠的事情，把市政的工作做好是所有縣市長共同努力的目標。
聯合報昨晚報導，林智堅和林右昌連任市長的任期進入倒數，被認為有能力轉戰其他縣市，有人看好林智堅轉戰桃園市長，林右昌則多次被點名可望角逐台北市長。也有人認為，兩人入閣歷練，也符合民進黨培養「接班梯隊」慣例。
林右昌今天下午分送元宵提燈後，接受媒體採訪時表示，現在談選舉還是很遠的事情，不管是他個人、林智堅或其他市長，我們最重要的身分跟角色，是在市長的崗位上把市政的工作做好，這是所有縣市長共同努力最重要的目標。
他說，目前沒有布局跟卡位的問題，市長最重要的就是市政工作，至於選舉的事情還太遠，也不在我們的規畫當中。
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