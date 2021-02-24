專訪／「數位發展部」成為許願池？政委郭耀煌卻說像「沙盒」！

眾所矚目的「數位發展部」，即將在本會期進入立法程序。在草案開審之前，《遠見》獨家專訪負責「數位部會」規劃的政務委員郭耀煌，為何他說數位發展部像「沙盒」？

熱議度高的數位發展部會，是繼2013年施行「科技部」之後，第一個進入立法程序的「部級」行政院二級機關。

《遠見》獨家專訪負責「專責數位部會」規劃的政務委員郭耀煌。他比喻，數位發展部，就是國家數位轉型的「中央廚房」；而從實驗意義而言，數位部其實可視為「沙盒部！」

郭耀煌指出，談到數位發展部的成立，首先要理解國家數位轉型不得不的四大面向：

產業轉型：「硬體製造業」→「數位經濟產業」

「政府治理很重要的是維繫民間活力，提供好的環境跟制度，例如產業得以先行實驗的sandbox沙盒機制！」郭耀煌說明，沙盒制度不只關注在法律層面，也包括個資保護與資料加值應用間的平衡、與既有產業生態的競合議題等。

台灣科技業過去以電子製造業見長，雖然硬體有持續增長，但是最近20年全球爆發的數位經濟，主要動能在於軟體跟服務，台灣在其中並非領先者，只能算是快速的跟隨者。

為了從「效率經濟」為核心的製造業，轉往「資料經濟、平台經濟」的方向，需要從以往打「國內賽」的心思，轉而經營「國際盃」，產業之間既競爭又合作的模式，需要加入更多轉型柴火。

過去促進產業發展的任務，主要在經濟部，但數位領域面向太多太廣，甚至是太新，數位發展部的成立可以致力於推動新型態經濟的發展，也可統合原先分散於多個部會的業務，統一事權，有助於施政效率之提升。

政府轉型：未來將是資料驅動的智慧政府

數位時代對政府治理帶來兩個面向的新關卡，一是既有事務裡產生了新的數位形態，舉例、共享計程車uber、行動支付等，都需要新治理思惟。目前行政院規劃在數位發展部之下，成立「數位政府司」，協助公部門轉型。

二是產生全新需要治理的領域，包括資訊安全、資料治理，目前數位發展部預計成立「資料治理司」以及三級機關「資通安全署」，對應新領域。

此外，數位發展部計畫成為具有實驗精神的政府組織，並協助培養具備數位素養的現代文官。郭耀煌表示，「數位發展部本身就像是『沙盒部』，組織上彈性，善用法人組織，導入民間力量，帶頭鼓勵公務人員創新，協助文官轉型。」

社會轉型：互信自律的網路公民社會

網際網路影響現代社會既深又廣，商業、政治、生活形態都受到全面性影響，形塑出別具樣貌的社會文化。

郭耀煌提醒，將來的網路公民社會到底是什麽風貌？能不能基於民主自由的價值，建立以互信自律為原則的網路社會？這個部會應該也可以琢磨，如何守護這樣的文化。

網路公民社會需要進一步落實社會包容，維護數位人權。包括在現代社會中，難以擁有資源與知識的族群，如何得到數位資源，彌平新時代發展下的新階級落差、城鄉差異。

公部門過去分散在不同部會執行，或是通過「計畫」來做，未來專責數位發展部，可望長期有系統的統籌規劃。

數位疆土：本國的資料本國自理

國際社會近年探討「數位疆土」概念，歐盟2018年啟用《通用資料保護規範》（GDRP），限制個人資料被蒐集的範疇，尤其是跨國網路平台在歐盟區蒐集的資料，被嚴格規範。

台灣也需要有效管理自己的數位資源、資料資源，也期望透過數位世界參與國際事務，做出貢獻，延伸影響力，就是所謂「疆土」的概念。

「我們需要一個專責機構，不只統籌一些既有事務，還有更多的新事務。其中複雜的問題，怎麽樣單純的解决，這將是數位發展部蠻大的挑戰，」郭耀煌說明。

擔任科技政委三個多月的郭耀煌，曾歷練多處政府相關科技部門。他談及規劃專責數位發展部門的心得，在與產業團體與公部門互動的過程中，大家都有不同期待，而且面向非常多元，大如監理架構的調整，小到政府採購細則的變化。

「面對『許願池現象』，讓我感到這個部會的責任很重，未來如何聚焦關鍵議題跟核心業務，也是一大考驗。」他表示。

再者，普遍大家都認為這個專責部會「恐怕不容易」，先是得從既有部會移出業務，物理性平移沒有意義，又得要找到新風貌，「整體來說，數位發展部溝通過程，受到多方的支持與照顧，到目前這個階段，其實比我預期的複雜度低」。