馬英九出席北市228、台灣國家聯盟退協辦 北市：能理解

台北市政府將於228當天舉辦紀念活動，但因邀請前總統馬英九，台灣國家聯盟退出協辦，台北市副市長蔡炳坤今表示，昨已拜訪台灣國家聯盟，能理解他們的立場，但還是會按照既定的計畫舉辦。

蔡炳坤表示，北市長柯文哲剛好有兩個行程衝突，所以代替柯前來參加追思座談會；轉型正義不止台灣有，至少有80個國家透過各種方式，包含調查、紀念等，進行系統性改革。

蔡炳坤說，儘管他們這一代沒有經歷228，但見證228事件的沈重；他過去曾任228基金會董事，有機會聽到許多228家屬故事，如何療傷都有深刻感受。

台灣要如何走出悲情，邁向未來，柯文哲對於轉型正義的3項原則，包含解決現在存在的問題、如何避免再度發生、追究過去的責任，轉型正義是須系統系的去面對，另也引用柯文哲曾說過的話，「在台灣這塊土地，或許有不同過去，但共同生活在一起，要思考如何邁向未來」。

蔡炳坤表示，台灣國家聯盟退出協辦，他昨日也前往拜訪，慎重談了1個多小時，了解他們面臨一些壓力選擇這樣的方式，主要是為了避免衝突，台灣國家聯盟也告訴會員這是重要的日子，不希望有對立、脫序情況，他表達理解。

另外，228當天柯文哲原訂要進行「一日雙塔」活動，但為了要與馬英九同台特地中斷，是否為了「蹭聲量」？對此，蔡炳坤回應，柯文哲當天凌晨出發，是既定的行程，但北市228活動是由今年北市府主辦，柯文哲身為主人，一開始討論時就規畫好，副總統賴清德也表示能出席活動，「不是特別為了誰」。

針對柯文哲疑似「蹭聲量」，馬英九受訪時僅簡單表示，這我倒不知道，是不是這樣要問他（柯文哲），不能問我。