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傳遠雄賣大巨蛋給辜仲諒 議員質疑：柯文哲幫找買主？

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
有媒體報導遠雄要把大巨蛋股權轉讓給辜仲諒。圖／聯合報系資料照
有媒體報導遠雄要把大巨蛋股權轉讓給辜仲諒。圖／聯合報系資料照

大巨蛋已大致完成，有媒體報導指出中信慈善基金會董事長辜仲諒以個人身分，欲接下遠雄股權，成為未來營運團隊，最快明年6月讓大巨蛋開始試營運。議員王鴻薇今天表示，若第三方接手營運，北市府應該要重談權利金問題；議員簡舒培則痛批台北市長柯文哲幫遠雄兜售大巨蛋「太荒謬」。

北市府預定年底完工的台北大巨蛋，可望在明年6月展開試營運，據報導，辜仲諒以個人身分邀集多家企業成立台日投資團隊，包含日本軟銀集團、台灣卜蜂集團等，合組大巨蛋體育園區新的經營團隊，將取代遠雄集團，成為未來大巨蛋體育園區的經營團隊。

對此，台北市議員王鴻薇表示，大巨蛋最終還是要營運，但柯文哲要談出營運權利金，遠雄要轉手大巨蛋給辜仲諒，要注意的是有沒有符合合約精神，未來第三方營運時有沒有權利金，若同樣是「0」，那柯文哲就要講清楚說明白，否則會受到質疑和挑戰。

王鴻薇說，大巨蛋BOT標給遠雄，後續也由遠雄營運，現在若要轉移給他人營運，合約是否要重新談過？權利金是否要談過？北市府應該要著手擬定相關計畫，才有助於第三方集團接手大巨蛋。

「若郝龍斌是刀叉吃人肉，柯文哲就是服務生，幫遠雄財團賣蛋」簡舒培指出，BOT合約照理說不能轉讓股權，週刊指柯文哲2019年1月曾拜會辜仲諒，簡舒培質疑到底是辜仲諒是遠雄自己找的，還是柯文哲幫遠雄找的，若真是柯文哲自己找的「難倒是幫遠雄兜售大巨蛋嗎？」，直呼「太荒謬」。

議員林亮君則說，老早就已經聽說遠雄找好買主，只要依照法規走都沒意見，但興建過程中有許多爭議，現在才決定要轉手，遠雄只關心大巨蛋賺不賺錢，對市民來說這只是財團的遊戲，市民只在乎大巨蛋的公共安全，若新業主可以把大巨蛋經營好也樂觀其成。

大巨蛋 柯文哲 辜仲諒

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