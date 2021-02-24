藍中央黨部空間再調整 「天下為公、努力進前」當屏風

國民黨再進行一樓空間改造，昨將前主席吳敦義時代移至大門與手扶梯間的「永懷領袖」巨石鎮搬開，將改為寫有「天下為公」、「努力進前」國父孫中山墨寶的超大屏風，就連尺寸都用魯班尺精心量過，再被解讀是要重整風水。

主導空間調整的黨秘書長李乾龍下午受訪表示，屏風就是把總理「天下為公」等兩句名言墨寶展示出來，當然屏風要放正中間，就像為何把B1水池改成綠色植栽牆，讓很多黨部同仁上班時間有一個活動空間，那就是好的風水。

李乾龍說，這整個是空間改造，包含總理銅像所在的一樓大廳空間，現在只有2個櫃子，會再增加5至6個玻璃櫃，變成一個不定期的展示空間，未來希望成為一個友善空間，在總理遺像旁邊會定期做一些文物展出。