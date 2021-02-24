常委餐敘反客為主？江啟臣：東道主是4位中常委

國民黨中常委今辦「2021春酒宴」，邀歷任黨主席與會，黨中央配合餐敘還將下午的中常會改談話會，與餐敘併辦，遭解讀黨主席江啟臣要反客為主。江下午回應，他本來就是中常會成員，是主辦常委邀請喝春酒，貴賓包含幾位前正副主席。

江啟臣表示，今天是常委每個月例行聚餐，只是今天就改為春酒，就是平常的一個春酒與互相道賀場合，東道主是4位中常委，也希望國民黨展望2022、2024能夠有重返執政的機會。

黨祕書長李乾龍也說，中常委原本就會固定輪流作東，只是今天擴大辦理，他與江啟臣都是受邀來的，今天場面非常熱絡，展現國民黨大團結。

原答應出席的前主席朱立倫最後因行程因素未到場，江啟臣緩頰，不能說每個人哪一個場合都一定要到，也不是每個人的行程都能配合，若因為朱沒有來就扣朱帽子，這才是破壞團結。