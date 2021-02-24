聽新聞
test
0:00 / 0:00
常委餐敘反客為主？江啟臣：東道主是4位中常委
國民黨中常委今辦「2021春酒宴」，邀歷任黨主席與會，黨中央配合餐敘還將下午的中常會改談話會，與餐敘併辦，遭解讀黨主席江啟臣要反客為主。江下午回應，他本來就是中常會成員，是主辦常委邀請喝春酒，貴賓包含幾位前正副主席。
江啟臣表示，今天是常委每個月例行聚餐，只是今天就改為春酒，就是平常的一個春酒與互相道賀場合，東道主是4位中常委，也希望國民黨展望2022、2024能夠有重返執政的機會。
黨祕書長李乾龍也說，中常委原本就會固定輪流作東，只是今天擴大辦理，他與江啟臣都是受邀來的，今天場面非常熱絡，展現國民黨大團結。
原答應出席的前主席朱立倫最後因行程因素未到場，江啟臣緩頰，不能說每個人哪一個場合都一定要到，也不是每個人的行程都能配合，若因為朱沒有來就扣朱帽子，這才是破壞團結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言