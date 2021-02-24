【重磅快評】邱太三作用零？東風雨露除九二共識還有心

邱太三的作用只有一天？昨天交接上任之後，邱太三說兩岸交流在後疫情時代勢必會恢復，不過國台辦今早就給了閉門羹，說換湯還要換藥，想要春暖花開，就要東風雨露，而這個東風雨露就是九二共識。

北京的意思再簡單不過，邱太三只是一碗湯，若要兩岸走回春暖花開，那就得連藥也換了，藥就是「兩岸均堅持一個中國原則」的九二共識，如果只有邱太三這碗湯，卻沒有九二共識那帖藥，換湯不換藥，就算姿態再低、禮數再多也沒用。

眾所周知，蔡英文既給不出九二共識，也提不出另一個可能的替代表述方案，所以兩岸才會從此折騰了四、五年之久，並從某年某日起，共機天天來台海上空報到，戰爭的陰影揮之不去。

蔡英文自己就當過四年陸委會主委，她焉能不知九二共識在兩岸關係上的核心地位，但她卻一直深信一個違反物理學的原理：一個台灣即足以撬動整個中國，亦即，只要台灣一往直前、獨到深處，大陸就得放棄它的原則，放棄這個她從來不相信的共識，向台灣妥協。

這個信念在她2014年7月接受天下雜誌訪問時，表現得最為淋漓盡致，當時她說，民進黨當年若選得好（九合一大選），「中國也會朝民進黨的方向調整」，而中國一調整，美國就沒有什麼好說的了。

當時，民進黨將舉行全代會，黨內有人提出凍結台獨黨綱案，蔡英文卻表示反對，她說，「台獨黨綱」是這一代民進黨人以及台灣人民的追求與理想。隨台灣民主化，建構深厚的「台灣意識」，已變成年輕世代的「天然成分」。

由此可見，蔡英文的腦海裡頭盤踞著某種「台灣中心論」，以為台灣就是宇宙的中心，而中國、甚而是美國，都得繞著台灣旋轉。只要將台灣全島都弄成「天然獨」，北京就奈何不了台灣。這個信念跟前年香港反送中運動中攬炒派的思維，甚至頗有相類之處。

現在，蔡英文比過去稍有不同，她發現，民進黨已在島內獲得了一黨獨大的地位，中國卻一絲沒有繞著台灣轉的意思，甚至於，從川普四年反中操作無果亦可看出，連美國也奈何不了中國。她終於認知到，真正要調整的是她，是她必須向北京的方向調整。

邱太三就是她的調整，但邱太三卻從她身上也學來了狂妄的口氣，說後疫情時代兩岸勢必要恢復交流，這口吻完全是命令語式，要求北京必須照做，充滿了蔡式風格。顯而易見，蔡英文的調整還是不太到位。

邱太三說，依他的理性實在難以理解，北京何以在只會造成反效果的情況底下，還是要繼續堅持九二共識？這其實還是「台灣中心論」的脈絡，意思就是台灣都已經七、八成的天然獨了，早已沒人相信你所說的那個共識了，你還要堅持下去嗎？問題在於，北京認為，縱然台灣二千三百萬人都反對這個共識，中國大陸卻有十億人相信並堅持這個共識，這就是它的底氣。

更重要的是，這是兩岸相互定位的基礎，是定義兩岸關係本質的核心，放棄這個定位基礎，北京將立即失去伸張兩岸最終必須統一的理據。邱太三說他的理性上難以理解，其實是揣著明白裝糊塗。

不過，兩岸並非毫無交流空間，有些基礎性的互動其實一直存在，包括馬英九年初一就提起的兩岸醫藥衛生合作協議，蔡英文自己當主委時就有過一句口號叫做「操之在我」，想要兩岸回暖，只要操之在我的，完全可以率先自己做。兩岸互動除了九二共識，還要靠一顆心。例如新冠疫情的防疫，停止妖魔化大陸疫苗，開放讓它進口到台灣施打，北京就可以看出台灣的誠意。

人心都是肉做的，防疫不必一個中國原則，想要恢復交流，可做的事情很多，首先，蘇貞昌滿口「武漢肺炎」得請他先住嘴，其他再慢慢琢磨。