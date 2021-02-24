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掰了遠雄？外傳辜仲諒入主大巨蛋 北市：沒聽到消息

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市府預定年底完工的台北大巨蛋，可望在明年6月展開試營運。 圖／聯合報系資料照片
北市府預定年底完工的台北大巨蛋，可望在明年6月展開試營運。 圖／聯合報系資料照片

大巨蛋目前外觀已大致完成，鏡週刊今報導，中信慈善基金會董事長辜仲諒以個人身分，欲接下遠雄股權，成為未來營運團隊，最快明年6月讓大巨蛋開始試營運。對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，沒有聽到消息，所以市府沒有立場回應。

北市府預定年底完工的台北大巨蛋，可望在明年6月展開試營運，但是根據鏡週刊報導，中信慈善基金會董事長辜仲諒以個人身分，辜仲諒邀集多家企業成立台日投資團隊，包含日本軟銀集團、台灣卜蜂集團等，合組大巨蛋體育園區新的經營團隊，將取代遠雄集團，成為未來大巨蛋體育園區的經營團隊。

事實上大巨蛋為BOT案，由遠雄集團接下，照理說建造工程與未來營運都是遠雄集團負責，對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，目前沒有聽到消息，遠雄尚未對市府提出營運變更，若是未來要移轉，會由遠雄集團會報給市府，包含營運規劃、股權移轉比例等，再由市府審核，因此「市府目前沒有立場回應。」

大巨蛋 體育 辜仲諒

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