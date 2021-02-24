談228受難者張七郎父子 馬英九當場泛淚、哽咽講不出話

前總統馬英九今出席「228事件74周年追思音樂會暨座談會」，致詞時除了提到自己過去針對228推動各項工作，包含將補償條例改為賠償條例等，談到228事件中慘遭殺害的花蓮張七郎父子3人，馬英九瞬間眼眶泛紅，情緒激動一度講不出話，之後哽咽表示，每到張七郎父子墓前悼念時，看到家屬至今仍難走出陰影，心中悲痛萬分。

馬英九表示，從美國求學返台後，就主張228事件一定要平反，否則台灣不會安定，因此他從擔任法務部長至總統任內，積極推動228平反工作，包含2009年將補償條例改成賠償條例，訂出賠償基數10萬元，最高60個基數600萬元、消毒事件期間的叛亂、叛徒註記等，讓受難者及其家屬恢復名譽，並成立國家紀念館。

馬說，過去曾接觸許多228受難者家屬，其中花蓮醫師張七郎及兒子張果仁、張宗仁都在228事件中慘遭傷害，讓出身國民黨、曾任兩任總統的他，對於當時的國軍做出這麼慘絕人寰事情，也感到沉痛不已，致詞到一半，馬英九似乎情緒太過激動，一度講不出話。

馬之後哽咽表示，總統任內曾到張七郎墓前悼念，聽到張果仁遺孀這麼多年來仍無法走出228事件的恐懼及悲痛，心中十分難過。

對於228事件，馬英九強調，自己秉持「面對歷史、就事論事」，對於受難家主則認為要「將心比心、療傷止痛」，過去自己也針對中國大陸六四事件發表談話，認為也可以此原則處理歷史傷痛；為了深刻記取教訓，每年都會舉辦228紀念活動，雖然這樣做不代表能獲得大眾諒解，但盼社會能記取教訓，不讓憾事重演。