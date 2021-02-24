韓國瑜參選2024總統大選？王金平：也許本人都不知道

國民黨近日將改選黨主席，各路人馬動作頻頻，外界好奇，國民黨內是否會出現「韓趙結盟」，共同參選2024總統大選。王金平今受訪時表示，自己對這件事不清楚，也不知道答案，這種事只有本人會曉得，又或者，連韓國瑜本人都不知道，一切還是要等到國民黨提名後才會明朗化。

王金平今日與鴻海集團創辦人郭台銘、新北市議員林金結、順聖宮主委盧嘉辰等人一同至順聖宮參拜關聖帝君，祈求神明保佑，台灣產業發展更順利。

王金平受訪時被問道，國民黨主席選戰開打，包括資深媒體人趙少康、現任主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜都有意角逐，他是否也有一些想法？王金平說，自己沒有特別支持誰，但大家共同期待就是國民黨能重新拿回執政權，不論總統還是黨主席提名，都會在黨的規則下進行，樂見有這麼多人都願意參與黨的運作。

王金平指出，今年春節台北市長柯文哲、趙少康都有來向他拜會，聊了許多內容，可說是無所不談，年後江啟臣也有來找他，談論國民黨目前的情勢及國家未來走向，而韓國瑜倒是沒來過。

至於是否認為韓國瑜會出來選總統？王金平笑說，這個他也不清楚，相信大部分的人也都不知道，只有韓國瑜自己清楚，又或者連他本人也不知道，覺得這些都要等國民黨提名後再說。