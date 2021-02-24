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影／出席二二八追思音樂會 馬英九眼眶泛紅

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市二二八協會今天舉辦二二八事件追思音樂會暨座談會，受難者家屬徐光（右）現場感謝她年幼時的房東與其後代當初伸出援手，幫助陌生人。記者潘俊宏／攝影
台北市二二八協會今天舉辦二二八事件追思音樂會暨座談會，受難者家屬徐光（右）現場感謝她年幼時的房東與其後代當初伸出援手，幫助陌生人。記者潘俊宏／攝影

北市二二八協會今天邀請前總統馬英九出席二二八事件追思音樂會暨座談會，馬前總統致詞表示他在政府部門工作時就致力推動二二八受難者的平反，過程中一度哽咽、眼眶泛紅，馬英九說即使過了七十多年，受難者家屬心中的痛仍揮之不去，強調一直秉持「面對歷史就事論事，是非分明；面對家屬將心比心，療傷止痛」的原則，持續做二二八事件平反與療傷止痛的工作。

馬也舉例花蓮的受難者張七郎，原本在花蓮行醫、辦學校，後來當上花蓮的議長，出席南京中華民國的制憲會議，後來在二二八事件中與兩個兒子一起遇難，後來政府雖持續平反二二八受難者，但是張七郎的遺族家屬一度害怕上台北參加二二八相關紀念活動，怕會出事。馬英九強調會一直持續關懷、平反二二八對台灣帶來的傷痛。

台北市政府與台灣國家聯盟原訂將合辦二二八紀念活動，北市府邀請前總統馬英九演講卻遭獨派批評邀馬是對受難者、對台灣人一大侮辱，協辦的台灣國家聯盟也發聲明退出協辦，由台北市二二八協會單獨協辦。馬英九對此表示，自己推動二二八平反工作近三十年，不希望因為偏見就忽略他的努力。

前總統馬英九今天出席二二八事件追思音樂會暨座談會，致詞時談起受難者家屬的傷痛一度哽咽、眼眶泛紅。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九今天出席二二八事件追思音樂會暨座談會，致詞時談起受難者家屬的傷痛一度哽咽、眼眶泛紅。記者潘俊宏／攝影
台北市二二八協會今天舉辦二二八事件追思音樂會暨座談會，受難者家屬徐光（中）現場感謝她年幼時的房東與其後代當初伸出援手，幫助陌生人。記者潘俊宏／攝影
台北市二二八協會今天舉辦二二八事件追思音樂會暨座談會，受難者家屬徐光（中）現場感謝她年幼時的房東與其後代當初伸出援手，幫助陌生人。記者潘俊宏／攝影

受難者 馬英九 北市

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