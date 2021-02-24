辜仲諒入主大巨蛋？柯文哲沒否認 稱沒拿使照講都沒用

台北市長柯文哲任期僅剩不到兩年，預計年底完工遠雄大巨蛋，可望明年6月試營運，鏡週刊今報導，中信慈善基金會董事長辜仲諒將以個人身分，邀集多家台日企業組成投資團隊，成為未來大巨蛋體育園區經營團隊。台北市長柯文哲今受訪沒否認，僅表示，BOT案要蓋完，而且要拿到使用執照才能做股權轉移，沒拿到使照前，講這些都沒用。

由於柯文哲過去多次槓上遠雄集團，甚至公開批評趙藤雄，媒體追問柯文哲，對辜仲諒是不是比較有信心？柯回應，「至少辜仲諒沒什麼不好的紀錄啊」。

鏡週刊今天報導，辜仲諒邀集多家企業成立台日投資團隊，包含日本軟銀集團、台灣卜蜂集團等，合組大巨蛋體育園區新的經營團隊。

柯文哲今出席願景台灣2030系列論壇「活不起的未來」，柯文哲會前受訪表示，BOT案要蓋完、拿到使用執照，才能轉移股權，柯說，現階段，遠雄還是要很認真把大巨蛋蓋完，在沒有拿到使用執照前，現在講這些都沒用。