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影／出席紀念會汙辱受難者？馬英九：我為228努力30年

聯合報 / 記者顏凱勗 林雍琁 張鳳儀／台北即時報導
前總統馬英九上午出席「二二八事件74周年追思暨座談會」受訪表示，他為二二八盡心盡力將近30年、做各式平反工作，不要因為有偏見，就忽略這30年來的努力。記者顏凱勗／攝影
前總統馬英九上午出席「二二八事件74周年追思暨座談會」受訪表示，他為二二八盡心盡力將近30年、做各式平反工作，不要因為有偏見，就忽略這30年來的努力。記者顏凱勗／攝影

北市二二八紀念活動邀前總統馬英九出席，獨派人權律師李勝雄痛批，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。馬英九今天說，他為二二八盡心盡力將近30年、做各式平反工作，不要因為有偏見，就忽略這30年來的努力。

馬英九上午出席「二二八事件74周年追思暨座談會」，會前受訪對李勝雄的抨擊表示，「我覺得這個看法非常奇怪」，他為二二八盡心盡力將近30年，制訂補償條例，後來改成賠償條例，做各種各樣平反的工作，從來沒有改變過，不曉得李勝雄批評他的依據是什麼。

對於李勝雄指出，針對二二八事件，一直得不到國民黨的道歉，馬英九說，他從開始推動二二八相關工作就一直道歉過，他第一次聽到這樣的說法。馬也說，如果有些人有偏見，當然會努力說服，但不要因為有偏見的存在，就忽略這30年來的努力；對於是否覺得受到委屈，馬英九回應說，他習慣了，二二八當天他當然會去參加活動，「他邀請我就去」。

另外，新任陸委會主委邱太三說，對岸對「九二共識」有新的加註，台灣人民無法接受。馬英九說，「我覺得是他們找藉口」，他執政8年、實施九二共識，使得兩岸能和平繁榮、穩定外交關係，「他們做不到就不願意做，這是不對的」，到現在拿不出任何替代方案，如果還要這樣批評，非常不負責任。

馬英九 台灣人 二二八事件

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