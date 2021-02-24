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面對罷免 陳柏惟秀政績：人氣第一立委 訪鄉親1846次

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟（左二）表示，關於政績自己已經做很多了，不用多講。記者蔡晉宇／攝影
台灣基進立委陳柏惟（左二）表示，關於政績自己已經做很多了，不用多講。記者蔡晉宇／攝影

台灣基進今天舉行立委陳柏惟今天舉行「2020成果發表曁2021」優先議題記者會。台灣基進陳柏惟表示，關於政績自己已經做很多了，不用多講，在陳柏惟公布的政績圖卡上，包括人氣第一名、地方行程4964次，連拜訪鄉親1846次也入列。

陳柏惟政績圖卡指出，已接受了2273件陳情、102次會勘、91次爭取地方建設、95次口頭質詢、18次書面質詢、13次主辦記者會、79場社會公益活動、12個法律主題案、11個法律公提案、81個預算提案、2個公決案與立院出席率100％。

談及面對罷免。陳柏惟表示，自己以前是拍電影的，現在情況這就跟拍電影一樣，當電影第一集拍得好時，就會有人眼紅，現在自己要來拍第二集，跟大家保證，第二集一定會更好看，一定會讓反對自己的人非常失望。

陳柏惟指出，發起罷免者，這些人本來就不是支持自己的，也不會買票進來，自己為什麼要聽這些人的意見？如果這些人覺得自己當立委第一集的票房不好，那自己第二集就要做得比第一集更好。

台灣基進立委陳柏惟公布政績圖卡。圖/陳柏惟辦公室提供
台灣基進立委陳柏惟公布政績圖卡。圖/陳柏惟辦公室提供

陳柏惟 電影 台灣基進

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