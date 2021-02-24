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藻礁又馬維拉 王鴻薇：蔡英文執政5年 817萬票投心酸？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員王鴻薇反嗆民進黨，除「馬維拉」，民進黨已沒梗了，難道執政5年是假的？圖／北市議員王鴻薇辦公室提供
國民黨北市議員王鴻薇反嗆民進黨，除「馬維拉」，民進黨已沒梗了，難道執政5年是假的？圖／北市議員王鴻薇辦公室提供

國民黨主席江啟臣號召民眾連署護藻礁公投，阻止蔡政府破壞生態，卻遭民進黨發言人簡舒培嗆，指第三液化天然氣接收站是馬政府時期確定的開發案。國民黨北市議員王鴻薇反嗆民進黨，除「馬維拉」，民進黨已沒梗了，難道執政5年是假的？民進黨又開始帶風向，蔡英文執政近5年，817萬張選票是投心酸的嗎?

王鴻薇說，珍愛藻礁公投連署引發關注，民進黨又再次將責任推給前總統馬英九。王說，民進黨在野時向環保團體騙選票，蔡英文自己寫下藻礁永存，現在大權在握了， 藻礁不存還要牽拖國民黨，拿馬維拉來推卸責任。就如同萊豬一樣，在野說一套，執政做一套，騙死人不償命。

王鴻薇說，面對如火如荼的珍愛藻礁公投連署， 民進黨政府及全黨開始帶風向， 竟然又把責任推給馬英九。問題是蔡英文已經執政近5年，817萬張選票是投心酸的嗎？

民進黨 王鴻薇 蔡英文

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