快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

富豪們的星際爭霸戰？特斯拉vs.亞馬遜的太空事業競賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣示繼續推動氣候變遷法 蔡其昌：這是全人類的議題

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立院朝野立委舉行記者會，宣示推動氣候變遷法。記者徐偉真／攝影
立院朝野立委舉行記者會，宣示推動氣候變遷法。記者徐偉真／攝影

民進黨立委洪申翰提出「氣候變遷法」，草案內容包括將2050年淨零碳排的目標入法、行政院成立氣候會報，在總體氣候政策上指揮調度；洪申翰說，草案去年提出後，獲得多位朝野立委支持，希望政府要當產業的碳中和靠山，立法院副院長蔡其昌說，淨零碳排不只是立院的議題，也是全人類的議題，立法院永續會未來會持續關心、推動。

數十位朝野立委今天舉行記者會，宣示推動氣候變遷法的決心。

洪申翰說，全球暖化的影響已經發生，去年夏天台灣出現史上平均最高溫，下半年更遇到缺水乾旱危機，而在國際上，包括歐盟、英國、德國、日本、韓國等都在去年相繼宣示淨零碳排目標，美國拜登總統更在上任後重返巴黎協定，也有上百個國際品牌廠宣示碳中和，顯示氣候議題已不只是環境保護問題，更是經貿競爭力與多邊外交參與的關鍵議題，台灣必須跟上國際趨勢。

民進黨立委蘇巧慧說，去年COVID-19疫情來的又猛又急，對世界造成極大影響，大家全力抵抗，但氣候變遷看不見卻影響深遠，就像溫水煮青蛙，一點一滴影響大家的生活卻不容易被發現，很多國家已經超前宣示，台灣當然不能自外於世界，這不只是環保，也是產業議題，若產業無法跟上，恐會被供應鏈排除。

蔡其昌說，氣候變遷是立院需要跨黨派關心的議題，過去大家把環保和經濟發展做二元論述，2050淨零碳排是很重要的議題，台灣以貿易為導向，若相關部會不及早因應，很多國家都已經宣示碳關稅，未來對我國會有很大衝擊，未來立院永續會會持續推動和關心這個議題。

氣候變遷 民進黨 立法院

延伸閱讀

美加雙邊會談 拜登：協調與陸競爭的更好方式

中職／催生第6隊 蔡其昌：比當初說的4+1家企業還多

中職／從善如流！小房間畫面躍上大螢幕 球迷一起看

中職／催生第6隊樂觀 蔡其昌透露有意願企業增加

相關新聞

內閣很穩？羅秉成洩口風：發言人只做到520我就不做了

蘇內閣農曆年前幾度傳出內閣改組風聲，但都未異動。近日才兼任發言人職務的行政院政委羅秉成今則表示，會接任是因為院長蘇貞昌主...

國民黨空間重設計 門口擺「天下為公」屏風

國民黨更新中央黨部一樓景觀，入口處未來將設置大型屏風，寫上國民黨總理、國父孫中山先生墨寶「天下為公」、「努力進前」，勉勵...

面對罷免 陳柏惟秀政績：人氣第一立委 訪鄉親1846次

台灣基進今天舉行立委陳柏惟今天舉行「2020成果發表曁2021」優先議題記者會。台灣基進陳柏惟表示，關於政績自己已經做很...

影／面對罷免 陳柏惟秀政績

台灣基進黨上午舉行「台灣基進x陳柏惟2020成果發表暨2021優先議題」記者會，台灣基進黨主席陳奕齊表示未來會續推代理人...

知道自己「坎站」 江啟臣：我沒有天真以為辦了藍白會 選舉就無廝殺

宣布競選連任的國民黨主席江啟臣昨接受本報專訪，江參選宣言強調成功不必在我，願扮演國民黨重返執政的「造王者」，被問到黨員在黨主席選舉投票給他的「一個理由」及自我定位，江表示，就是成為國民黨的「桶箍」，「我不會去說，明明我就沒有達到那個『坎站』（台語，意指能力、程度），還講說我一定可以怎麼樣。」

江啟臣密邀柯文哲引爆藍營怒火 李乾龍大發飆、連勝文遭跳過隱忍不發

國民黨主席江啟臣今天與民眾黨主席柯文哲同台，政壇高度關注，檯面下，國民黨內反江勢力正在迅速集結。事前被蒙在鼓裡的智庫副董事長連勝文，迄今被江啟臣「已讀不回」，但為了不讓智庫同仁夾在中間為難，連勝文暫時隱忍不發。不過，之前已表達競選黨主席意願的連勝文，最近已密集拜訪請益、徵詢黨內意見，挺連人士表示，連勝文正認真考慮，有決定就會對外說明。趙少康、江啟臣、韓國瑜相繼出招，前主席朱立倫正陷入長考，黨主席之戰暗潮洶湧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。