宣示繼續推動氣候變遷法 蔡其昌：這是全人類的議題

民進黨立委洪申翰提出「氣候變遷法」，草案內容包括將2050年淨零碳排的目標入法、行政院成立氣候會報，在總體氣候政策上指揮調度；洪申翰說，草案去年提出後，獲得多位朝野立委支持，希望政府要當產業的碳中和靠山，立法院副院長蔡其昌說，淨零碳排不只是立院的議題，也是全人類的議題，立法院永續會未來會持續關心、推動。

數十位朝野立委今天舉行記者會，宣示推動氣候變遷法的決心。

洪申翰說，全球暖化的影響已經發生，去年夏天台灣出現史上平均最高溫，下半年更遇到缺水乾旱危機，而在國際上，包括歐盟、英國、德國、日本、韓國等都在去年相繼宣示淨零碳排目標，美國拜登總統更在上任後重返巴黎協定，也有上百個國際品牌廠宣示碳中和，顯示氣候議題已不只是環境保護問題，更是經貿競爭力與多邊外交參與的關鍵議題，台灣必須跟上國際趨勢。

民進黨立委蘇巧慧說，去年COVID-19疫情來的又猛又急，對世界造成極大影響，大家全力抵抗，但氣候變遷看不見卻影響深遠，就像溫水煮青蛙，一點一滴影響大家的生活卻不容易被發現，很多國家已經超前宣示，台灣當然不能自外於世界，這不只是環保，也是產業議題，若產業無法跟上，恐會被供應鏈排除。

蔡其昌說，氣候變遷是立院需要跨黨派關心的議題，過去大家把環保和經濟發展做二元論述，2050淨零碳排是很重要的議題，台灣以貿易為導向，若相關部會不及早因應，很多國家都已經宣示碳關稅，未來對我國會有很大衝擊，未來立院永續會會持續推動和關心這個議題。