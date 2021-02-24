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國民黨主席之爭 侯友宜祝福：每個人心想事成

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜樂見國民黨內的良性競爭。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜樂見國民黨內的良性競爭。記者張哲郢／攝影

國民黨即將於7月進行黨主席改選，現任黨主席江啟臣已正式宣布要拚連任，另外宣布參選還包括孫文學校校長張亞中及前主計長韋伯韜。針對黨內競爭越演越烈，新北市長侯友宜今日表示，他樂見很多人願意出來，彼此一起良性競爭，希望每個人都能心想事成。

除上述3人已經正式表態外，外界點名趙少康、韓國瑜與朱立倫等人，都有可能是競爭者之一，特別趙、韓之間往來密切，未來動向備受關注。

不過韓、趙、朱等人尚未確定是否參選，趙少康曾透露有意願，不過可能因資格不符而作罷；韓國瑜近期專心拍公益影片，還沒出面表態，至於朱立倫也同樣尚未正式宣布。

侯友宜認為，任何人不管為黨、為社會做事，他都願意樂見，最重要是團結在一起，只要是能夠為國家做事，祝福每個人都能心想事成。

韓國瑜 侯友宜

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