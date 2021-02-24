台灣基進列年度五大議題：抗中、資安、全民國防

台灣基進今天舉行2021優先議題記者會。台灣基進黨主席陳奕齊表示，今年關注的5大議題包括抗中升級中資控管、刺蝟台灣全民國防、乾淨資安守護台灣、建構台灣主體認同、深耕地方青年入陣五大面向。

陳奕齊表示，抗中是台灣基進非常鮮明的特色，也是長期關注的議題；之前雖然已經通過反滲透法，但實際上證明還有很多不足，過去一年多台灣基進在國會持續推動防堵中國滲透各項法案,目前許多法案已提出，雖然常受到國民黨杯葛，仍會繼續努力推動；未來會續推代理人法案、兩岸條例加強管制中資案、推動國防產業發展條例修正案等抗中護台法案等，希望朝野共同努力，持續推動立法進度，強健體質防滲透。

台灣基進立委陳柏惟指出，除了避免内部滲透，面對中國威脅，台灣也必須堅實國防實力，補強外部武裝達到刺蝟台灣、全民國防的目標。陳說，去年整年針對此議題投注很多心力，但對目前行政單位的成果並不滿意，接下來會要求行政單位繼續完備全民國防實力。

陳柏惟表示，台灣是中國進行混合戰最重要的目標，為了面對新式戰場，防禦假消息攻擊，台灣有必要參照國際經驗，成立混合戰應變中心，接下來也會持續推動相關國防議題。

台灣基進組織部主任李兩蓁表示，資安即國安，除了要求完備資安法規完備、資安檢驗充分揭露、行政單位的積極把關外，如個資跨境傳輸的管制也是急需注意的問題，行政單位雖然有提出盤點汰換計畫，但後續如何執行，才是民眾最關心的。