內閣很穩？羅秉成洩口風：發言人只做到520我就不做了

蘇內閣農曆年前幾度傳出內閣改組風聲，但都未異動。近日才兼任發言人職務的行政院政委羅秉成今則表示，會接任是因為院長蘇貞昌主動表達「發言人這個位置需要他」，他沒有掙扎就答應了，自己也不會只做到520，「只做到520我就不答應了。」

羅秉成上任後今首度接受專訪，歷經兩任行政院長的他今表示，副總統賴清德擔任行政院長與蘇貞昌風格不同，賴清德也是做實事，但兩人領導統御有別，蘇貞昌說話除了是要求也是拜託，且重視院會報告，不是行禮如儀就好，每個人都要提高警覺，蘇也常常鼓勵高階公務員難得來政院報告要好好報告，讓他感覺政風丕變。

外界對蘇貞昌評價多半是酷吏，羅秉成則說不能這樣形容，因為蘇雷厲風行、福國利民讓老百姓好，就像前法務部長陳定南曾說，與其討人喜歡，不如受人尊敬，他也認為如果不是蘇貞昌，台灣能夠守得住疫情嗎？這些都是他兩年多來的感受。

羅秉成今也透露，當初是被蘇貞昌突襲，主動表達「發言人這個位置需要他」，最後他沒有掙扎就答應，只是當時因為還有很多工作在手頭，也想先了解一下發言人職務內容再宣布，因此院長給他時間把手邊工作弄好，同時也參與政院三長與幕僚的晨會。

主持人追問，這個發言人會否只當到520，羅秉成則連連笑說，不會啦，只做到520他就不答應了，政務官沒有任期，進退都是政治；主持人再問本年度行政院長不會換人？羅則說，行政團隊繼續向前走。