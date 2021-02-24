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藍護藻礁是為重啟核四？孫大千：白天說鬼話不怕雷劈？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉大潭藻礁保育，遭環團反對，民進黨昨解釋，已修正馬政府時期錯誤繞過藻礁棲地，反嗆國民黨切斷台灣能源轉型道路是為重啟核四。前立委孫大千上午在臉書批評，大白天說鬼話不怕被雷劈？圖／截自孫大千臉書
中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉大潭藻礁保育，遭環團反對，民進黨昨解釋，已修正馬政府時期錯誤繞過藻礁棲地，反嗆國民黨切斷台灣能源轉型道路是為重啟核四。前立委孫大千上午在臉書批評，大白天說鬼話不怕被雷劈？圖／截自孫大千臉書

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉大潭藻礁保育，遭環團反對，民進黨昨解釋，已修正馬政府時期錯誤繞過藻礁棲地，反嗆國民黨切斷台灣能源轉型道路是為重啟核四。前立委孫大千上午在臉書批評，大白天說鬼話不怕被雷劈？

孫大千表示，要求蔡政府另覓地點興建天然氣接收站，和重啟核四根本風馬牛不相干，民進黨刻意要混為一談，只不過是想把核四當做自己一意孤行犧牲藻礁生態系的遮羞布而已。

孫大千認為，藻礁生態系極為敏感，任何些微外來污染都可能造成藻礁死亡，而藻礁一旦死亡，許多伴隨藻礁而生的稀有生物品種也將同步死亡；蔡總統2016年總統大選前曾承諾保育人士「藻礁永存」，現在騙到選票當選後就拋諸腦後，對環團的呼籲和訴求採取拖延敷衍態度。

孫大千說，民進黨政府所提出的替代方案，並沒辦法解決藻生態環境被破壞的事實，而當大潭藻礁一旦不保，觀新藻礁也難逃滅絕命運，到時候歷經萬年才能生成的全球唯一藻礁生態系，將會成為民進黨政府錯誤決策陪葬品。

民進黨 孫大千 核四

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