談公投 羅秉成盼萊豬公投不過 籲民眾理性看藻礁議題

大潭藻礁議題近日延燒，行政院政委兼發言人羅秉成今表示，相比國民黨時期規劃的第三接收站面積，現在規劃已縮小為原本的一成，民眾應理性看藻礁議題，相關單位也會加強說明；至於國民黨所提的萊豬公投正進行二階段連署，他則希望不要通過，因為台灣經不起這樣的紛擾。

羅秉成上任後今首度接受專訪，他表示藻礁這件事情，環保、生態、能源發展一定要兼顧，經濟部也已說明過，國民黨時期規劃的面積，現在已縮小為原本的一成，希望民眾理性看待藻礁議題，也支持政府政策。

主持人則質疑，藻礁根本離第三接收站很遠，藻礁公投提案根本應該被中選會退回。羅秉成則笑著說謝謝主持人支持，但也表示各種公投議題有其盤算，有些是政治因素或是理念不同，會加強對外的說明，各界關切環保，政府則希望綠能能夠實現，希望民眾予以支持，因藻礁公投若過會影響綠能政策。

至於國民黨所提的萊豬公投正進入二階段連署，羅秉成則坦白地說希望萊豬公投不過，因為台灣經不起這樣的紛擾，且一月開放萊豬以來，沒有半片萊豬進口，民眾生活也未受影響，若再去擾動，恐讓我國經濟走出去受影響。