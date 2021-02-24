聽新聞
test
0:00 / 0:00
談公投 羅秉成盼萊豬公投不過 籲民眾理性看藻礁議題
大潭藻礁議題近日延燒，行政院政委兼發言人羅秉成今表示，相比國民黨時期規劃的第三接收站面積，現在規劃已縮小為原本的一成，民眾應理性看藻礁議題，相關單位也會加強說明；至於國民黨所提的萊豬公投正進行二階段連署，他則希望不要通過，因為台灣經不起這樣的紛擾。
羅秉成上任後今首度接受專訪，他表示藻礁這件事情，環保、生態、能源發展一定要兼顧，經濟部也已說明過，國民黨時期規劃的面積，現在已縮小為原本的一成，希望民眾理性看待藻礁議題，也支持政府政策。
主持人則質疑，藻礁根本離第三接收站很遠，藻礁公投提案根本應該被中選會退回。羅秉成則笑著說謝謝主持人支持，但也表示各種公投議題有其盤算，有些是政治因素或是理念不同，會加強對外的說明，各界關切環保，政府則希望綠能能夠實現，希望民眾予以支持，因藻礁公投若過會影響綠能政策。
至於國民黨所提的萊豬公投正進入二階段連署，羅秉成則坦白地說希望萊豬公投不過，因為台灣經不起這樣的紛擾，且一月開放萊豬以來，沒有半片萊豬進口，民眾生活也未受影響，若再去擾動，恐讓我國經濟走出去受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言