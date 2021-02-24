動國營人事鋪總統路？羅秉成：過度推論、相信蘇揆不選

年前年後國營事業人事異動頻頻，傳言行政院長蘇貞昌這些動作是為參選總統鋪路。行政院發言人羅秉成今接受廣播訪問時表示，這個連結毫無根據、過度推論，蘇貞昌對國營事業人事，用人唯才，自己也相信蘇貞昌專注在院長事務，沒有要選總統。

羅秉成今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，主持人周玉蔻詢問，近日中油、台鹽等高層傳出異動，外界有風聲說，是不是蘇貞昌要把前行政院長賴清德的人馬剷除，「整碗捧去」，改由比較聽話的基層、沒有政治性的人接手。

羅秉成則說，蘇貞昌對國營事業人事是用人唯才，接任人選都是基層，雖一開始可能有自己的想法，但蘇也是服理之人，而相關調動經濟部已表示是正常職務的異動，後續人事並沒有都用蘇系人馬以及酬庸的問題，只要看換上去的人就知道；國營事業是全民資產，很多個案的人事異動，都有不同原因。他反問主持人，派系盤據國營事業是好的嗎？

羅秉成說，蘇貞昌用人，第一，操守很重要，第二，能力不可缺，且團隊要群行則遠，近日人事上許多是屆齡退休等不能執行職務的狀況，換人是當然的事情。

周玉蔻追問這些異動是否與參選總統有關聯，羅秉成表示，他相信蘇貞昌不選總統，而是專注在院長職務上，也未當面問過蘇貞昌此事，因為蘇都否認過了，再問不禮貌。