影／論壇邀柯 連勝文不滿被告知 江：溝通待改善

國民黨主席江啟臣23日接受聯合報專訪，談及智庫論壇邀請台北市長柯文哲與會引發黨內反彈，江啟臣表示國民黨作為在野黨的領頭羊，要有某種程度的自信，可在議題上與其他在野黨合作、討論，且此次論壇的來賓也廣發給各在野黨，並非針對柯文哲邀請，江啟臣強調，國民黨不能只是在野，還要在行，因此即便是柯文哲與會，國民黨也可以直接在論壇中對台北市提出建言。

柯文哲受邀參加國民黨智庫論壇，智庫副董事長連勝文卻不知情，傳連勝文不滿「被告知」，對此江啟臣坦言中間溝通有待改善，要想辦法補起來，江啟臣解釋他是平常心看待論壇的業務推動，並沒有參與討論，細節是幕僚確認後才向他報告，不過江啟臣也說有什麼該改進就改進，國民黨要向前走。