憂公益變質 韓國瑜：沒委託任何團體募款

前高雄市長韓國瑜啟動「韓先生來敲門」公益行腳，透過影片傳遞小人物真善美及社會底層聲音。擔心公益出發點變質或遭有心人動歹念，韓國瑜今晚在臉書寫到，他沒有委託任何個人或團體進行募款或代為執行，也請大家別以他名義成立組織，韓強調「希望讓公益的大愛更單純」。

韓上周六發布第一支影片，主題是談小林村走過風災滅村考驗，如何重建家園的毅力與信念。韓國瑜說，「韓先生來敲門」第一集觀看次數突破20萬次，感謝大家支持，許多人對重生的小林村人深感敬佩，在「日光小林社區發展協會」推動下，小林村發展出許多自產自銷農產品，歡迎大家用實際行動支持小林村。

韓國瑜鼓勵大家付諸行動力挺走過浩劫的小林人，也擔心公益計畫被有心人介入謀私利，韓國瑜說，透過公益行腳拍成影片呈現，是一直想做，也該做的事，希望傳遞台灣溫暖善良正能量，希望大家傳播影片時，務必尊重非營利與非商業原則。