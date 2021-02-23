聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂公益變質 韓國瑜：沒委託任何團體募款

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
前高雄市長韓國瑜（左二）造訪小林村，展現親和力與基層互動。翻攝自韓國瑜臉書
前高雄市長韓國瑜（左二）造訪小林村，展現親和力與基層互動。翻攝自韓國瑜臉書

前高雄市長韓國瑜啟動「韓先生來敲門」公益行腳，透過影片傳遞小人物真善美及社會底層聲音。擔心公益出發點變質或遭有心人動歹念，韓國瑜今晚在臉書寫到，他沒有委託任何個人或團體進行募款或代為執行，也請大家別以他名義成立組織，韓強調「希望讓公益的大愛更單純」。

韓上周六發布第一支影片，主題是談小林村走過風災滅村考驗，如何重建家園的毅力與信念。韓國瑜說，「韓先生來敲門」第一集觀看次數突破20萬次，感謝大家支持，許多人對重生的小林村人深感敬佩，在「日光小林社區發展協會」推動下，小林村發展出許多自產自銷農產品，歡迎大家用實際行動支持小林村。

韓國瑜鼓勵大家付諸行動力挺走過浩劫的小林人，也擔心公益計畫被有心人介入謀私利，韓國瑜說，透過公益行腳拍成影片呈現，是一直想做，也該做的事，希望傳遞台灣溫暖善良正能量，希望大家傳播影片時，務必尊重非營利與非商業原則。

「如果有人用他名義募款，千萬別上當！」韓國瑜說，他沒有委託任何個人或團體進行募款或代為執行，也請大家別以他的名義成立組織，如果想將愛化為實際行動，就直接聯繫需要幫助的團體或個人，讓公益的大愛更單純。

前高雄市長韓國瑜說，小林村人走過浩劫，重生的勇氣令人感佩。翻攝自韓國瑜臉書
前高雄市長韓國瑜說，小林村人走過浩劫，重生的勇氣令人感佩。翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 小林村 募款

延伸閱讀

影／尊重江、韓支持 趙少康：我一定要選總統

韓國瑜大動作宣布「做公益」 一圖看懂「人氣未減」網友關注未來動向

【即時短評】綠營當年挺罷韓成冤大頭 劍走偏鋒雙面刃

理想與現實之間 韓國瑜前幕僚寫博論兼外送員顧生計

相關新聞

蘇貞昌宴請綠委最終回！柯建銘感受戰鬥力 這兩人未到

行政院長蘇貞昌分批宴請民進黨立委，今晚宴請立法院衛環委員會等立委，也是最後一批，但在萊豬表決時與黨團意見不一致的劉建國與...

憂公益變質 韓國瑜：沒委託任何團體募款

前高雄市長韓國瑜啟動「韓先生來敲門」公益行腳，透過影片傳遞小人物真善美及社會底層聲音。擔心公益出發點變質或遭有心人動歹念...

「修憲衝組」不衝了 正國會立委：不想修憲一事無成

民進黨「正國會」立委陳亭妃等人上會期提出修憲草案，除刪除憲法中「統一」字眼，並明定國旗、國號應另以法律定之等，遭國民黨立...

外交部捐捷克口罩生產線18日抵達 目前組裝中

外交部今天表示，外交部以「政府對政府」（G-G）合作模式捐贈捷克政府的自動化口罩生產線捐贈已於2月18日運抵捷克，由捷克...

北市府邀馬英九參加228活動 台灣國家聯盟退出協辦

台北市政府與台灣國家聯盟原訂28日將合辦紀念活動，北市府邀請前國民黨主席馬英九演講，但日前遭獨派批評邀馬是對受難者、對台...

綠營中生代卡位戰 林智堅選桃園？林右昌接交通部？

民進黨內少數能有能力轉戰其他縣市的中生代新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，縣市長任期進入倒數，黨內看好林智堅轉戰桃園市長，林右昌則多次被點名可望角逐台北市長。不過，綠營內部也有人認為，民進黨向來有培養「接班梯隊」入閣歷練的慣例，林智堅與林右昌的「下一站」未必是六都。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。