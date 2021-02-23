蘇貞昌宴請綠委最終回！柯建銘感受戰鬥力 這兩人未到

行政院長蘇貞昌分批宴請民進黨立委，今晚宴請立法院衛環委員會等立委，也是最後一批，但在萊豬表決時與黨團意見不一致的劉建國與林淑芬未現身。行政院政委兼發言人羅秉成會後表示尊重，指有些委員可能因行程安排不克出席。民進黨團總召柯建銘則說，經過幾次飯局，他感覺黨團與行政院之間充滿默契與戰鬥力，期待周五開始，行政立法的協調、整合往前精進。

立法院本會期周五開議，邀請蘇貞昌專案報告。蘇貞昌今先宴請衛環委員會等民進黨立委，包含總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政、立委吳玉琴、莊瑞雄、何欣純、范雲、楊曜、黃秀芳、莊競程；到場官員則有副院長沈榮津、政委黃致達、羅秉成，秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊。

柯建銘說，蘇貞昌的餐敘主要感謝黨團成員，大家會中也交換很多意見，蘇提醒眾人，過去威權時期只要罵國民黨就有票，但現在時空環境不同，必須要有政績，而覆巢之下無完卵，要有政績，團隊就是要會做事。

柯建銘表示，蘇貞昌的團隊會做事、有效率，大家有目共睹，而未來爭取選票與過去不同，須很落實政策，像是育兒津貼、班班有冷氣政策都是一樣，黨團都是一家人，有意見可以充分反映，蘇也當場指示沈榮津、李孟諺與黨團保持聯絡。

柯建銘說，羅政政現場有反映缺工議題，會中也討論到，班班有冷氣問題也許有些沒有辦法想像中那麼順利，須想辦法克服。

柯建銘表示，蘇貞昌的餐敘，他場場都有參與，感覺到黨團與行政院之間充滿默契與戰鬥力，期待周五開始，行政立法之間的協調整合往前精進。