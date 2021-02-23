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外交部捐捷克口罩生產線18日抵達 目前組裝中

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，外交部以「政府對政府」（G-G）合作模式捐贈捷克政府的自動化口罩生產線捐贈已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部正式接收，捷克貿工部接收我國政府捐贈的口罩產線後即列為捷克國家財產，生產線目前正由捷克廠商承接組裝中。

外交部表示，捷克貿工部接收我國政府捐贈的口罩產線後即列為捷克國家財產，由貿工部所屬的國營企業「建築技術及檢測研究所」（TZUS）負責管理，並委請口罩生產商操作我國捐贈的生產線，製造FFP或N95等級的防護口罩供捷克第一線的醫護人員及民眾運用，生產線目前正由捷克廠商承接組裝中。

外交部表示，將持續基於「台捷防疫合作夥伴聲明」協助捷克對抗疫情，外交部也對順利完成對捷克政府單位的口罩機生產線捐贈，可有效投入捷克第一線醫護人員抗疫的結果感到欣慰。

台南的自動化設備製造商東建安公司日前宣布將捐贈口罩生產線給捷克，東建安今天表示，4條口罩生產線含20大捲不織布材料，已分批以海運與空運方式運抵布拉格，預計4條口罩產線可月產超過4百萬片高階口罩，其中10萬個將用於慈善事業。

東建安今天表示，外交部所贈產線的最終受贈對象是位於Zlin的私營企業Spur公司，是東建安在捷克的既有客戶，也是他們當初捐贈案，基於利益迴避原則而排除在外的單位，如今曾參與我司捐贈案協商的台捷政府，認同以此方式應急，並不違反市場公平競爭原則，而Spur公司也願仿照我司的受贈單位ECVVR，捐出同樣比例的產能，幫助捷克第一線人員與弱勢團體防疫，進而深化台捷友誼，和他們捐贈初衷並無二致。

外交部表示，台捷雙方秉持良好默契共同推動捐贈案，外交部高度感謝廠商東建安主動提出將捐贈捷克口罩生產線，與政府一起共創台捷雙贏，但該廠商近來以各種說法模糊外界對政府間捐贈之印象，如宣稱「台捷沒有邦交、找不到窗口，因此無法以政府對政府捐贈，只能企業對企業捐贈」，並刻意指稱經捷克政府委託操作機器的Spur公司就是政府的捐贈對象等，外交部嚴正澄清，這些說法與事實不符，也對相關言論表示遺憾。

外交部表示，這次「政府對政府」的合作模式，性質與意義實與民間捐贈案不同，外交部希望與民間廠商共同拚外交，但難以接受與事實不符的發言，因此希望相關廠商謹守公開發言分際。

捷克 口罩 外交部

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