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北市府邀馬英九參加228活動 台灣國家聯盟退出協辦

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
前總統馬英九。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

北市政府與台灣國家聯盟原訂28日將合辦紀念活動，北市府邀請前國民黨主席馬英九演講，但日前遭獨派批評邀馬是對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。台灣國家聯盟也發出聲明，決定退出協辦。

台灣國家聯盟總召集人吳樹民暨全體委員昨天發出聲明，指今年228事件74周年紀念活動，台北市228紀念館與該聯盟協調合辦，自2020年12月起經幾次協調討論，不料今年2月中，台北市228紀念館稱台北市府將邀請馬英九於紀念會上台致詞，此事件引起聯盟加盟社團激烈反對，因此，台灣國家聯盟將退出協辦。

聲明指出，228受難家屬於2010年曾向法院起訴，要求當時總統馬英九代表國民黨就228慘案向台灣人道歉，國民黨堅不接受，可見馬英九至今沒有對228事件表示悔意及道歉。

聲明指出，他們一向主張228為台灣國殤日，呼籲國人勿忘228屠殺事件，防止重蹈228事件。同時聯盟也感念1947年228受難者的犧牲喚醒了台灣人有獨立建國的意識。因此聯盟自2004年起，每年2月28日舉行追思活動，包括主辦2005年「閃耀全球」點燈活動、2006年「228史蹟巡禮」及2007年60周年的「萬人大合唱」等；近年來也與228基金會或台北市228紀念館合辦228追思紀念會，十數年來每年紀念會都順利圓滿完成，本年度發生此項事端，深感遺憾。

北市 馬英九

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