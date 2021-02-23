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修禪院華嚴寶塔遭拆！被歷史遺忘的台南墓葬文化

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影／「好漂亮的Yaki」 蔡英文探視原住民文面國寶林智妹

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午前往新北市中和區拜訪目前全國僅存台灣原住民族文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午前往新北市中和區拜訪目前全國僅存台灣原住民族文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午前往新北市中和區拜訪目前全國僅存台灣原住民族文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang），期待國人共同認識原住民族的文面文化，也能夠傳承原住民族的各項珍貴文化。

蔡總統探視林智妹時，以「Yaki（祖母）」問候生活起居、健康及長照情況，並稱讚「好漂亮的Yaki」。雖然年事已高，但林智妹現場也吟唱2首聖詩及自編歌曲，感謝大家前來家中祝福，並祈禱保佑國泰民安，也祝福蔡總統身體健康，現場氣氛相當溫馨；蔡總統也祝福身體安康、福壽延年。

林智妹來自花蓮縣卓溪鄉賽德克族，105年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產的保存者，也是目前全國僅存的文面登錄保存者，近幾年因年事已高在家中靜養，但信仰的力量讓她始終對生命抱持樂觀態度。

原住民 文化資產 蔡英文

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