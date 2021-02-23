國民黨新春餐敘後開談話會 黨內有人質疑吃受邀者豆腐

國民黨主席選舉升溫，中常委明邀歷任主席餐敘再引發聯想。配合餐敘規畫，黨中央昨天通知，明天中常會也將配合改為談話會，並銜接在餐會後直接召開，讓受邀者抱怨，這樣等於主席江啟臣將成會議主人，反客為主，有吃受邀者豆腐嫌疑。

據了解，目前已有前主席連戰、吳伯雄、馬英九已經應允出席，前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義動向待確認，或已婉拒。而除前主席外，屏東縣議長周典論與台東縣前縣長吳俊立也是座上嘉賓。

也因為明天餐會卡司堅強，目前已經包含花蓮縣長徐榛蔚等30位常委在群組中接龍報名，出席踴躍。

不過，有黨內人士表示，常委之前邀約時稱是「2021春酒宴」，但昨天突然告知要把原本餐敘後的中常會改為談話會，銜接在餐敘後立即召開，這樣邀約主體馬上變成江啟臣，受邀對象全變成江的座上賓。

該人士說，江啟臣明天上午才要與民眾黨主席柯文哲在「願景台灣」論壇碰面，下午又要在談話會上反客為主，難道是怕黨內要角在明天餐敘串聯？還是要吃受邀者豆腐？受邀者是參加餐敘，還是參加談話會？

知情人士則回應，明天餐敘主要還是中常委主邀，餐敘本身也沒有公開，餐敘與談話會也是分開舉辦，應該沒有外界質疑的問題。

主辦常委則表示，中常委間原本每個月就會找一天中常會前的中午，輪流作東餐敘聯誼，明天在鉅星匯也是單純的新春餐敘，盼與歷任黨主席一起新春團拜，動機很單純，外界不用過度聯想。