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美駐世貿代表首赴我辦公室 政院：這溝通機會相當重要
中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比會面，這也是美駐世貿代表首次赴我辦公室。行政院政委兼發言人羅秉成表示，在WTO秘書長、奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）即將於3月1日就任前，台美雙方有機會相互溝通是相當重要的。
羅秉成說，行政院正面看待雙方駐團的交流，樂見台美關係依然持續深化，我駐WTO代表團也不斷與各國駐團、WTO秘書處及周邊機構保持密切聯繫，美國為我國理念相近的重要盟友，雙方代表團進行交流及深化合作，共同參與多邊貿易體系的運作，有助強化台美友好關係。
羅秉成表示，台美雙方在許多WTO議題上有合作空間，畢斯比與羅昌發會晤廣泛就WTO改革、我國在WTO的相關倡議、及美國新政府展望等交換意見，且在WTO秘書長伊衛拉就任前有這樣的機會相互溝通是相當重要的。
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