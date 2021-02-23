確保公投查對無誤 中選會舉辦3場作業講習

中選會今舉辦全國性公民投票連署人名冊查對作業北區講習，中選會主委李進勇表示，戶政事務所、鄉（鎮、市、區)公所及選務機關是選務鐵三角，中選會辦理各項選舉、罷免及公投，皆需要選務鐵三角通力合作，才能順利推動選務工作，選務工作的順利更是國家民主發展重要基石。

李進勇指出，以往公投連署人名冊查對作業期間，經常接獲戶政事務所人員打電話詢問有關名冊資料輸入及查對判定等相關問題。本次講習就是為協助戶政機關人員依公投法規定，正確、迅速查對連署人名冊，以保障連署人的權益，確保國民直接民權的行使。

中選會表示，本項講習課程將分區辦理3場，今首場在台北市舉辦，有來自基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)、宜蘭縣及花蓮縣等地戶政事務所實際辦理查對工作人員參加，後續分別在2月26日於台中市舉辦中區場次，2月24日於高雄市舉辦南區場次，課程分別由中選會及內政部擔任講師，講授「公投法相關規定、連署人名冊查對流程及態樣判定」以及「戶役政資訊系統公投案查對作業」。

依據「公民投票法」第13條第1項規定，公投案連署人名冊經主管機關認定合於規定者，應函請戶政機關於60日內完成查對。

中選會表示 為預做準備，已於1月21日邀集內政部戶政司、地方政府民政局及地方選舉委員會，召開「研商110年辦理公民投票連署人名冊查對作業協調會議」，並於1月28日函頒「中央選舉委員會110年辦理公民投票連署人名冊查對作業實施計畫」，確保連署人名冊查對作業能順利進行。

中選會也說，公投連署人名冊查對結果將提中選會委員會議審議，倘連署有偽造情事，將循例依刑事訴訟法第 241 條職務告發規定移送檢警機關。