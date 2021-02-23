陳永興建議時力「黃白合」但難在柯文哲的大嘴巴

時代力量今於中央黨部舉辦「台灣的政黨政治 第三勢力的發展空間」座談會，邀請民報創辦人陳永興擔任主講人。陳永興建議，時代力量在選舉上應尋求與民眾黨合作，但也表示，「與柯P合作，最大的困難就是他的大嘴巴」。

陳永興說，時代力量應在接下來的2022地方選舉中，與民眾黨尋找合作的突破，甚至大膽建議可以採時代力量禮讓台北市議員選舉，以換取在新竹的提名，避免兩黨正面衝突。他也認為，若民眾黨在台北市議員的部分大量提名，對時代力量也將形成壓力。

至於該如何面對當初出走、退黨時代力量的人，他表示，部分會跑到民進黨，納入民進黨既有的布局，而無黨籍的則影響不大，認為如果時代力量所找到、推派的人才真的優秀，就不必擔心。

陳永興也表示，時代力量若在國會扮演重要的槓桿角色，讓重大法案能夠順利通過，確實做出貢獻，應該要強化宣傳，並認為過去大家想到時代力量，就會想到立委黃國昌揭弊，現在時代力量的立委各有各的特色，應在形象上做更大的強化。