趙少康嗆國民黨：一年條款沒修 中評委聘書也沒用

中廣董事長趙少康欲參選國民黨主席，雖然已獲中評委聘書，不過因為「入黨一年條款」，未達參選資格。趙少康今天表示，一年條款沒修改，他拿聘書也沒用，不能參選黨主席。他也再度強調，如果有資格就會選，沒有資格也尊重，現在拿不拿得到聘書，對他來講沒差別，這件事他真的不急。

趙少康被媒體問到是否已經收到聘書，趙少康表示，他還沒收到聘書，因為他不好意思讓江啟臣親自送來，他也說，一年規則沒有修改，他拿這個聘書也沒用，不能去選黨主席，所以對他來講也沒差別，謝謝江啟臣，這事情真的不急。

對於是否會堅持選總統，趙少康說，他也說過，他會爭取在國民黨裡面的提名，爭取得到就選，爭取不到就不選，就看怎麼訂遊戲規則。

趙少康說，他一向是尊重別人的看法，也沒什麼立場施壓中常會，「我不可能做這種事情」。他回到國民黨是希望看到國民黨好、國民黨團結和和諧，不希望國民黨分裂。不然，他要號召，中常會一定會通過，但沒有意義，這樣國民黨又分裂了，所以他不會做這樣的事情，「他們要改不改規則，完全尊重他們的意志」。