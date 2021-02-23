快訊

直播／今+0！AZ疫苗2劑至少隔8周 國內最快6月才有完整保護力者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上次吵一團 民進黨後天再開中評會討論萊豬跑票三立委

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中評會25日將再度開會，討論立委林淑芬、劉建國、江永昌等三人在萊豬表決時跑票的懲處。本報資料照片
民進黨中評會25日將再度開會，討論立委林淑芬、劉建國、江永昌等三人在萊豬表決時跑票的懲處。本報資料照片

民進黨中評會日前舉行會議，討論立院萊豬案跑票的三名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國的懲處，但當時會中對於三人是否應遭懲處，意見分歧，沒有結論。中評會主委康裕成今天表示，中評會將於25日再度開會，已經循往例通知所有當事人，包括黨團及三名立委，但不知當事人是否出席。

林淑芬、江永昌及劉建國去年因為在立法院表決攸關進口萊豬的法案及行政命令時棄權，未與黨團一致投票，最後遭黨團罰款及停權三年。隨後黨團將三人懲處送至民進黨中央，作為日後提名參考。

上次會議中，中評委陳明文引述「紀律委評議裁決條例」第42條規定，指「民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接送評議委員會裁決」，但立院黨團送到黨中央的公文語意不清，應先釐清黨團所謂「送交黨中央作為提名參考」是否就是移送中評會，過程中遭新系中評委反對，最後僵持不下，眾人決議過年後再處理。

當時也決議，發函要求民進黨立院黨團說明公文內容。不過康裕成今天表示，目前尚未收到黨團來函，也沒有收到立委的說明或答辯。

民進黨 劉建國 林淑芬

延伸閱讀

萊豬跑票被蔡總統冷落？劉建國緩頰：真的想太多了

民進黨中評會討論萊豬跑票3立委 無結論過完年再議

萊豬3跑票綠委今決議處置方式 前綠發言人：給改進機會

雲林民團：請蘇治芬大立委勿再閃躲 一起加入反風車

相關新聞

趙少康嗆國民黨：一年條款沒修 中評委聘書也沒用

中廣董事長趙少康欲參選國民黨主席，雖然已獲中評委聘書，不過因為「入黨一年條款」，未達參選資格。趙少康今天表示，一年條款沒...

上次吵一團 民進黨後天再開中評會討論萊豬跑票三立委

民進黨中評會日前舉行會議，討論立院萊豬案跑票的三名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國的懲處，但當時會中對於三人是否應遭懲處...

柯文哲籲228停止仇恨…湧上千網友論戰 還有人喊柯馬配

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲昨臉書，以「讓仇恨停止」為題發文，指一輩子國...

藍營賣力護藻礁 民進黨批國民黨真正目的是重啟核四

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團反對聲浪不斷。環團與桃園在地居民發起搶救藻礁公投，第二階段...

回擊王毅 外交部：台灣有權利與他國往來

中國外長王毅昨天要求美國「停止縱容台獨分裂勢力」。外交部今天說，中華民國台灣是主權獨立國家，與其他國家的往來，中華人民共...

二二八中樞紀念儀式移師高雄 蔡總統首次南下出席

二二八事件將屆74週年，今年中樞紀念儀式將於高雄舉行。二二八事件紀念基金會執行長楊振隆今天指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。