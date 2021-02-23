上次吵一團 民進黨後天再開中評會討論萊豬跑票三立委

民進黨中評會日前舉行會議，討論立院萊豬案跑票的三名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國的懲處，但當時會中對於三人是否應遭懲處，意見分歧，沒有結論。中評會主委康裕成今天表示，中評會將於25日再度開會，已經循往例通知所有當事人，包括黨團及三名立委，但不知當事人是否出席。

林淑芬、江永昌及劉建國去年因為在立法院表決攸關進口萊豬的法案及行政命令時棄權，未與黨團一致投票，最後遭黨團罰款及停權三年。隨後黨團將三人懲處送至民進黨中央，作為日後提名參考。

上次會議中，中評委陳明文引述「紀律委評議裁決條例」第42條規定，指「民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接送評議委員會裁決」，但立院黨團送到黨中央的公文語意不清，應先釐清黨團所謂「送交黨中央作為提名參考」是否就是移送中評會，過程中遭新系中評委反對，最後僵持不下，眾人決議過年後再處理。

當時也決議，發函要求民進黨立院黨團說明公文內容。不過康裕成今天表示，目前尚未收到黨團來函，也沒有收到立委的說明或答辯。