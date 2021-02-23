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邱太三推營業秘密法修法 綠委：一起努力！

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委趙天麟。本報資料照片
民進黨立委趙天麟。本報資料照片

新任陸委會主委邱太三甫上任，他在接受專訪時表示，上任後會與科技部、經濟部跨部會協調，針對涉及台灣科技命脈的相關領域，推動修正「營業秘密法」等相關法案。對此，民進黨立委趙天麟表示肯定，認為這是一個好的開始，將與邱太三一同推動修法。

趙天麟在臉書上表示，從最近的車用晶片荒，可以看到台灣「護國神山群」對世界經濟的重要性，並認為在世界供應鏈重組之際，我國必須藉由修法表達保護重要產業機密的決心，讓國際夥伴放心與我國合作，同時確保我國的國家安全與經濟安全。

他表示，很高興看到新任陸委會主委邱太三對營業秘密法修正案的重視，一上任就擬與科技部、經濟部跨部會聯繫，針對涉及台灣科技命脈的相關領域，推動「營業秘密法」等相關法案修正。他認為，這是一個好的開始。

趙天麟指出，為保護我國重要產業機密不受境外勢力及受其指使之人蒐集與傳遞，上一屆第七會期他便提出營業秘密法第二條及第十三條之二條文修正草案，將「經濟間諜行為」於營業秘密法中明確定義，並藉由加重刑期與罰金，提高該行為遭查獲後之風險，以有效遏阻經濟間諜預備犯。去年順利連任後，由於屆期不連續，他也於去年4月再度提出修正案，並完成一讀，等待委員會審查。

趙天麟說，新一會期，他會與邱太三共同努力，確保營業秘密法的修法，讓台灣優秀的產業們繼續在世界舞台上發光發亮。

趙天麟 邱太三

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