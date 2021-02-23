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北市228邀馬英九挨轟 柯文哲：協辦單位也邀賴清德

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
馬英九應邀出席北市228紀念活動，卻遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲受訪表示，協辦單位原本一個邀馬英九、一個邀賴清德，市府與人為善，都歡迎。本報資料照片
馬英九應邀出席北市228紀念活動，卻遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲受訪表示，協辦單位原本一個邀馬英九、一個邀賴清德，市府與人為善，都歡迎。本報資料照片

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，卻遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲受訪表示，協辦單位原本一個邀馬英九、一個邀賴清德，市府與人為善，都表示歡迎。

柯文哲表示，228應當是台灣人團結日子，他不希望變成分裂、甚至爭吵的日子，今年的228活動，北市府主辦、但有兩個協辦單位，一個說要邀影前總統馬英九，一個則說要邀請副總統賴清德，北市府認為參加的，都是抱著台灣更團結目標，所以聽到要邀這個、邀那個，都表示歡迎，但後來有什麼變化，並不是原先預期。

柯文哲表示，他還是一句話，作為台北市長，或作為228受難家屬後代，他的立場是希望228是台灣人可以團結的日子，希望台灣可以和解、和平，他盡量做，但後面的變化非他所預期。

另外，對於昨在臉書以「讓仇恨停止」為題發文，卻遭前幕僚「戳戳妹」葉芝邑留言嗆聲「啊你是『斯德哥爾摩』喔。」柯文哲說，他好久沒看到戳戳妹葉芝邑，但還是那一句話，有時候有人會懷疑他的立場，作為柯文哲的立場，與作為台北市長、台灣有影響力政治人物的立場，目的不太一樣。

柯文哲說，他的醫生性格，會影響作為，一個台大醫生不會問病人是國民黨？還是民進黨？所以作為台北市長、有影響力政治人物，儘管他內心還是有自己想法，但還是希望大家可和解共生。

柯說，去年他拜訪前市長陳水扁、馬英九，過去這兩人2008年後，就從沒坐在一起過，但這兩人之間沒芥蒂？但柯提出，大家都有不同過去，活在共同現在，要不要走向共同未來？儘管扁馬內心還是有自己的想法，但還是願意坐下來拍那一張照片，這件事，可以給台灣所有政治人物一個啟發及想法。

北市 柯文哲 馬英九

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