快訊

武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員抓狂 拿漆彈槍射遊客車窗

評／美日聯防西南諸島的利器：V-22型鶚式傾斜旋翼機

影／游錫堃推動漢書 澄清獨派或統派說法

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，專心在台下聽老師講課。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，專心在台下聽老師講課。記者潘俊宏／攝影

立法院今天成立三餘吟社社團，開課推動漢書文化，幕後推手立法院長游錫堃對此表示，有朋友對他質疑怎麼由獨派立場轉為推動統派文化？游錫堃回應，中華民族最早在1902年由梁啟超提出，推動昔日的漢書吟唱的文化不等於承認他就是中國人。

游錫堃進一步說明，以前都是元朝、清朝等，中華民族一詞由梁啟超提出，事實上這也是屬於東亞文明的一部分，而台灣的文化包含日本、東亞等，漢書只是其中一部分的文化；再來，日本與韓國一直想切割來自中國的文化，但是台灣不必切割，因為大陸的文字早已改為簡體字；最後，台灣對於許多元文化的吸收要保持批判的精神，像大詩人李白許多優美的詩詞都充滿了皇權化思想，當學習這些文化時，要意識到專制的皇權化思想與現在的民主精神不符。

游錫堃藉由這樣的論述持續推動有別於大陸的台灣文化，隨著老師的授課專心聽講， 希望立法院的學員都能有好的學習成果。

立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃今天出席立法院成立的三餘吟社社團，對於推動漢書學習特別表示無關統獨，而是台灣特有的多元文化之一。記者潘俊宏／攝影

游錫堃 立法院

延伸閱讀

成國家正常化修憲關鍵？ 游錫堃：扮演好國會議長角色

立法院何時開議 農曆年後18日協商討論

辭歲迎新 游錫堃祝福平安順興提醒假期謹慎抗疫

游錫堃要公務員修台灣史 孫大千：綠先重修中華民國憲法

相關新聞

柯文哲籲228停止仇恨…湧上千網友論戰 還有人喊柯馬配

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲昨臉書，以「讓仇恨停止」為題發文，指一輩子國...

北市228邀馬英九挨轟 柯文哲：協辦單位也邀賴清德

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，卻遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲受訪表示，協辦單位原本一個邀馬英九、一個邀...

趙少康：我當選總統第一年就推動議會內閣制

民進黨將在立法院第三會期啟動修憲，欲爭取國民黨2024總統初選的中廣董事長趙少康今天就國家憲政體制、不在籍投票以及18歲...

鄭文燦改變桃園市選舉板塊？孫大千：別高興太早

近期一份民調指桃園市民對於鄭文燦的滿意度高達79.4%，民進黨立委鄭運鵬稱讚鄭文燦的政績獲得市民高度認同，改變了桃園的政...

邱太三推營業秘密法修法 綠委：一起努力！

新任陸委會主委邱太三甫上任，他在接受專訪時表示，上任後會與科技部、經濟部跨部會協調，針對涉及台灣科技命脈的相關領域，推動...

影／游錫堃推動漢書 澄清獨派或統派說法

立法院今天成立三餘吟社社團，開課推動漢書文化，幕後推手立法院長游錫堃對此表示，有朋友對他質疑怎麼由獨派立場轉為推動統派文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。