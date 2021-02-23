影／游錫堃推動漢書 澄清獨派或統派說法

立法院今天成立三餘吟社社團，開課推動漢書文化，幕後推手立法院長游錫堃對此表示，有朋友對他質疑怎麼由獨派立場轉為推動統派文化？游錫堃回應，中華民族最早在1902年由梁啟超提出，推動昔日的漢書吟唱的文化不等於承認他就是中國人。

游錫堃進一步說明，以前都是元朝、清朝等，中華民族一詞由梁啟超提出，事實上這也是屬於東亞文明的一部分，而台灣的文化包含日本、東亞等，漢書只是其中一部分的文化；再來，日本與韓國一直想切割來自中國的文化，但是台灣不必切割，因為大陸的文字早已改為簡體字；最後，台灣對於許多元文化的吸收要保持批判的精神，像大詩人李白許多優美的詩詞都充滿了皇權化思想，當學習這些文化時，要意識到專制的皇權化思想與現在的民主精神不符。