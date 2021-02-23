我駐WTO、普羅旺斯代表和美對口會面 外交部：好的開始

中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比（David Bisbee）會面；外交部發言人歐江安今天表示，這是很好的開始，樂見台美雙方深化彼此的合作和交流，也顯示台美深化合作沒有受到美國政府更替的影響。

媒體報導，WTO代表團今天表示，畢斯比11日應邀到台灣駐團辦公室與羅昌發會面，雙方討論議題包括WTO改革、新任WTO秘書長、與台灣有關調解與仲裁倡議等。代表團19日在推特上表示，很高興和畢斯比有良好的討論，也從討論得知美國重申多邊主義的重要性，我方期待未來在WTO相關議題上一起努力，也會努力強化雙邊關係。

歐江安今天在例行記者會上答覆媒體提問，這是很好的開始，我方樂見台美雙方深化彼此的合作交流，共同促進多邊貿易體系，也彰顯了台灣跟美國的密切友好，這展現了雙方堅若磐石的承諾和穩固的友誼，台美間的深化合作並沒有受到美國政權更替影響。

歐江安說，之前美國駐馬賽總領事葛珞爾（Kristen K. Grauer）也到我駐法國普羅旺斯辦事處和處長辛繼志會面，雙方就經貿、文化及教育等領域的合作交換意見，無論是WTO代表團還是普羅旺斯辦事處，兩場會面都是台美就不同議題，進行意見交流，是深入、廣泛且愉快的討論，很有建設性，未來台美可以合作的空間很大。