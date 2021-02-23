我駐WTO、普羅旺斯代表和美對口會面 外交部：好的開始
中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比（David Bisbee）會面；外交部發言人歐江安今天表示，這是很好的開始，樂見台美雙方深化彼此的合作和交流，也顯示台美深化合作沒有受到美國政府更替的影響。
媒體報導，WTO代表團今天表示，畢斯比11日應邀到台灣駐團辦公室與羅昌發會面，雙方討論議題包括WTO改革、新任WTO秘書長、與台灣有關調解與仲裁倡議等。代表團19日在推特上表示，很高興和畢斯比有良好的討論，也從討論得知美國重申多邊主義的重要性，我方期待未來在WTO相關議題上一起努力，也會努力強化雙邊關係。
歐江安今天在例行記者會上答覆媒體提問，這是很好的開始，我方樂見台美雙方深化彼此的合作交流，共同促進多邊貿易體系，也彰顯了台灣跟美國的密切友好，這展現了雙方堅若磐石的承諾和穩固的友誼，台美間的深化合作並沒有受到美國政權更替影響。
歐江安說，之前美國駐馬賽總領事葛珞爾（Kristen K. Grauer）也到我駐法國普羅旺斯辦事處和處長辛繼志會面，雙方就經貿、文化及教育等領域的合作交換意見，無論是WTO代表團還是普羅旺斯辦事處，兩場會面都是台美就不同議題，進行意見交流，是深入、廣泛且愉快的討論，很有建設性，未來台美可以合作的空間很大。
美國前國務卿龐培歐卸任前宣布解除對台交往限制內規，我駐荷蘭代表陳欣新受邀前往美國駐荷蘭大使館和美駐荷大使胡克斯特拉會面，當時仍是川普執政；日前我駐美代表蕭美琴和美國國務院亞太代理助卿金成會晤，是總統拜登上任來首次進到國務院，國務院東亞暨太平洋事務局會後主動在推特上公布合照，外界普遍將這次會面解讀為拜登政府延續川普政府的解除對台交往限制。
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