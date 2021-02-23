邱太三不懂陸台獨定義 趙少康：蔡英文要說不會獨立

陸委會新任主委邱太三今天表示，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。對此，中廣董事長趙少康上午受訪表示，民進黨主席蔡英文應該出來說清楚，台獨不是民進黨的目標，不會修憲變獨立，「不要管別人怎麼定義你，你自己先定義你自己」。

趙少康表示，大陸怎麼定義他不知道，但應該叫蔡主席出來說明，台獨不是民進黨追求的目標，「蔡英文真正宣示我們是中華民國，我們不追求台灣共和國，台灣不追求獨立」，也不會修憲、制憲變成獨立，獨立不是台灣、不是民進黨追求的目標。

趙少康表示，蔡英文要自己宣示，不要管別人怎麼定義你，自己先定義自己，說困難也不困難，說很困難也很困難。

陸委會今舉行主任委員交接典禮。對於日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應，兩岸在某些名詞的定義上「雞同鴨講」，我國政府的底線是國家的主權和民主，至於王毅對台獨的定義和概念，邱太三說，「我不太了解」。